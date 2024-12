Buscaría Enrique Riveros presidir la Caades, en 2025

CULIACÁN._ El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría reveló que al término de su periodo, en febrero de 2025, buscará la dirigencia de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Ambas instancias agrícolas contemplan periodos de tres años y se renovarán el próximo 2025. Riveros Echavarría asumió funciones en 2022; actualmente la Caades es dirigida por Marte Vega Román cuyo periodo inició en marzo del mismo año.

Riveros Echavarría señaló que el 28 de febrero del siguiente año presentará su tercer y último informe al frente del organismo y añadió que como su sucesor perfilan a Roberto Bazúa Campaña, actual tesorero suplente del comité directivo.

“Hasta ahorita lo que hemos platicado y en consenso que hay a nivel de consejo actual, ex presidentes y otras personalidades es que Roberto Bazúa sea quien encabece la planilla siguiente para el 2025-2028.

“Dentro de la planilla de Roberto (Bazúa) yo estoy, por lo menos eso me dijo, yo fuera como consejero a Caades y la intención es buscar presidir el organismo de Caades esos próximos tres años con Roberto aquí en la Aarc y buscar tener (...) así como estuvimos trabajando durante estos tres años, trabajar los siguientes tres años pues a un nivel más estatal, se pudiera decir, pero con otros intereses”, indicó.

Señaló que la elección de Roberto Bazúa corresponde a un proyecto de continuidad al trabajo que han realizado al frente de la organización agrícola.

En ese sentido, destacó el entendimiento que existe al interior del organismo, lo que ha permitido que este se mantenga operando.

“Lo que está sucediendo ahorita y lo que hicimos no fue un trabajo de tres años, es un trabajo de me atrevo a decir que de los últimos 92 años. Ha sido una constancia, ha sido que sale uno y entra otro, pocas veces, a diferencia de otras asociaciones pocas veces tenemos contiendas aquí en Culiacán y no porque a la gente no le importe, al contrario, hay confianza en lo que se está haciendo”, aseguró.