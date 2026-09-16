Caades espera que visita de Sheinbaum destrabe pagos pendientes del campo en Sinaloa

La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Sinaloa el próximo 20 de septiembre representa para los agricultores una oportunidad para destrabar los pagos pendientes y contar con recursos para iniciar el próximo ciclo agrícola, señaló Jesús Alberto Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Indicó que el sector mantiene el llamado a la Presidenta y a las dependencias responsables para que se cumplan los acuerdos establecidos con los productores.

Recordó que uno de los compromisos fue entregar mil 700 pesos por tonelada de maíz, hasta un límite de 10 toneladas por hectárea, además de agilizar los trámites para la entrega de los apoyos.

A casi cuatro meses de que terminó la cosecha, dijo, todavía hay productores que esperan recursos correspondientes al maíz. En el caso del trigo, agregó, los apoyos tampoco han llegado como esperaba el sector.

Rojo Plascencia señaló que la falta de liquidez complica a los agricultores, quienes necesitan recursos para pagar a proveedores y preparar las siembras del ciclo Otoño-Invierno 2026-2027.

A esto se suman los problemas de calidad y rendimiento que tuvieron algunos cultivos durante la cosecha anterior, lo que afectó todavía más las finanzas de los productores.

El dirigente agrícola advirtió que, si los recursos no llegan a tiempo, podría reducirse nuevamente la superficie sembrada, aun cuando las presas tienen mejores niveles de almacenamiento que el año pasado.

“De nada sirve tener agua para sembrar si el productor no tiene recursos para establecer sus cultivos”, señaló.

La visita de Sheinbaum a Sinaloa forma parte de la gira nacional que realiza por su Segundo Informe de Gobierno y está prevista para el 20 de septiembre en Culiacán.

La propia Presidenta confirmó que durante su estancia también sostendrá un encuentro con la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.