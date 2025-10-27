$!Cabildo aprueba informe financiero de Culiacán; regidora advierte que nadie conocía el contenido

En su intervención, Sánchez criticó que el informe se entregara con tan poca anticipación y acusó que el Ayuntamiento mantiene un manejo poco transparente de la información financiera. Cabe destacar que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil no asistió a la sesión.

El único voto en contra fue el de la regidora del PRI, Érika Sánchez Martínez, quien advirtió que la sesión fue convocada apenas unas horas antes por la Secretaría del Ayuntamiento y sin adjuntar el documento del avance financiero. Dijo que, aunque solicitó la información y le fue entregada, el tiempo no fue suficiente para analizar las cifras antes de la votación.

CULIACÁN._ En sesión extraordinaria de Cabildo de este lunes, el pleno municipal aprobó, por mayoría, un dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al informe de avance de gestión financiera del tercer semestre del 2025 de Culiacán. El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil se ausentó de la sesión.

“Si ahorita, en este momento le preguntamos a todos y cada uno de nosotros regidores, qué es lo que se va a votar, no tienen ni la menor idea de lo que viene en ese documento y esta práctica lo tengo que decir, que es una irresponsabilidad”.

Señaló que la convocatoria se realizó al amparo del artículo 60 del Reglamento Interior, reservado para casos urgentes, aunque en este caso no había motivo que justificara esa prisa.

“No somos una oficialidad de partes, esta no es una oficina de mero trámite. Nosotros tenemos una función, la gente votó por nosotros para estar aquí vigilando los recursos públicos”, resaltó.

Sánchez Martínez también advirtió un rezago en el gasto de obra pública, pues de los 618 millones de pesos presupuestados, solo se ha ejercido el 38 por ciento, cuando el avance esperado para esta etapa del año debería ser del 75 por ciento.

Agregó que, del presupuesto total de 5 mil 265 millones de pesos, solo se han ejercido 3 mil 392 millones, equivalente al 64 por ciento, mientras mil 873 millones permanecen sin aplicarse a tres meses de concluir el año.

Cuestionada por los medios de comunicación, la regidora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Norma Leticia Alvarado Rodríguez, explicó que no tuvo conocimiento del tiempo con el que se entregó el dictamen, ya que esa responsabilidad recae en el área de Asuntos de Cabildo.

Aseguró que las finanzas del Ayuntamiento se mantienen estables, tanto en ingresos como en egresos, aunque reconoció que algunos rubros, como la nómina y los apoyos a viudas de policías, pueden reflejar incrementos.

Respecto al presupuesto destinado a obra pública, aclaró que los pagos se realizan conforme avanzan los trabajos, y que el dinero no ejercido permanece reservado hasta la conclusión de cada proyecto.

“No se puede adelantar un pago cuando aún no se ha construido. A lo mejor a la regidora me faltó invitarla a la comisión y explicarle cada uno de los puntos”, expresó.