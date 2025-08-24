Cabildo aprueba salida de 11 policías municipales en Culiacán

CULIACÁN._ Este sábado en Cabildo, se aprobó por unanimidad la salida de once elementos de la Policía Municipal de Culiacán.

De acuerdo con los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, cinco de las solicitudes corresponden a policías que pidieron retiro anticipado, mientras que las otras seis fueron jubilaciones de elementos de la Policía Preventiva, todos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Desde el inicio de la ola de violencia derivada de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y hasta mayo de este 2025, 84 agentes han solicitado retiro anticipado y 41 más han tramitado su jubilación regular.

Además, desde el estallido de la pugna, en Sinaloa han matado a 47 elementos de seguridad entre policías municipales, estatales y federales.

El último caso ocurrió el jueves 21 de agosto, cuando un elemento de la policía municipal de Culiacán fue asesinado a balazos frente a la Preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando viajaba en un vehículo particular.