Cabildo de Culiacán aprueba donación de terrenos para nueva preparatoria tecnológica y centro comunitario

En sesión ordinaria del Cabildo de Culiacán, encabezada por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, se dio luz verde a la donación de un predio y a convenios de colaboración que buscan aterrizar proyectos federales en la capital sinaloense.

Uno de los puntos clave aprobados fue la donación de un bien inmueble propiedad del Ayuntamiento, ubicado en el fraccionamiento Valle del Encino, a favor de la Secretaría de Educación Pública federal.

En este espacio se proyecta la construcción de un Centro de Bachillerato Tecnológico, una obra que busca ampliar las opciones de estudio para los jóvenes de ese sector de la ciudad.

Esta acción responde a una estrategia de los tres niveles de gobierno para dotar a la juventud de herramientas técnicas y mejores oportunidades de crecimiento profesional, se señaló.

De igual forma, el cuerpo de regidores avaló un convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el equipamiento del Centro Comunitario “México Imparable”.

Este espacio no solo será un punto de recreación, sino que ofrecerá una atención integral a través de actividades deportivas, culturales y, primordialmente, programas enfocados en la salud mental de la ciudadanía.

En el plano administrativo y territorial, durante la misma sesión se formalizó la designación de David Guadalupe Ramírez González como nuevo Síndico Municipal de Tepuche, ya que asumió el cargo este 18 de abril y concluirá su periodo el 31 de marzo de 2029.