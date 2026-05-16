$!Cabildo de Culiacán recibe en donación terrenos para destinarlos a áreas verdes

El Cabildo de Culiacán aprobó por unanimidad la recepción de cuatro terrenos donados por una empresa desarrolladora, los cuales serán destinados a la construcción de áreas verdes en el fraccionamiento Los Mezcales II, como parte de las obligaciones urbanísticas establecidas para este tipo de proyectos.

Durante la sesión ordinaria de este sábado, el Ayuntamiento dio entrada a la escritura pública número 14 mil 017, correspondiente al contrato de donación realizado por Vidafel Inmuebles y Desarrollos S.A. de C.V. a favor del Gobierno municipal.

La donación comprende cuatro lotes de terreno urbano con una superficie total de 3 mil 641.954 metros cuadrados, ubicados en el fraccionamiento Los Mezcales II, primera etapa.

La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, explicó que este tipo de aportaciones forman parte de los compromisos que deben cumplir las empresas desarrolladoras al recibir autorizaciones para construir nuevos fraccionamientos.

“Cuando el Ayuntamiento de Culiacán otorga permisos a las fraccionadoras, es lo que las fraccionadoras están obligadas a donar al Ayuntamiento para la construcción de áreas verdes”, señaló.