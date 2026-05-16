$!Cabildo de Culiacán recibe en donación terrenos para destinarlos a áreas verdes

El Cabildo de Culiacán aprobó por unanimidad la recepción de cuatro terrenos donados por una empresa desarrolladora, los cuales serán destinados a la construcción de áreas verdes en el fraccionamiento Los Mezcales II, como parte de las obligaciones urbanísticas establecidas para este tipo de proyectos.
Durante la sesión ordinaria de este sábado, el Ayuntamiento dio entrada a la escritura pública número 14 mil 017, correspondiente al contrato de donación realizado por Vidafel Inmuebles y Desarrollos S.A. de C.V. a favor del Gobierno municipal.
La donación comprende cuatro lotes de terreno urbano con una superficie total de 3 mil 641.954 metros cuadrados, ubicados en el fraccionamiento Los Mezcales II, primera etapa.
La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, explicó que este tipo de aportaciones forman parte de los compromisos que deben cumplir las empresas desarrolladoras al recibir autorizaciones para construir nuevos fraccionamientos.
“Cuando el Ayuntamiento de Culiacán otorga permisos a las fraccionadoras, es lo que las fraccionadoras están obligadas a donar al Ayuntamiento para la construcción de áreas verdes”, señaló.
Además de este acuerdo, el Cabildo aprobó la homologación de pensiones para 10 policías jubilados, con el propósito de actualizar sus percepciones conforme a los ajustes salariales aplicados a los elementos en activo.
También se avaló una modificación al Acuerdo 12 relacionado con un trámite de jubilación y se recibió el Tercer Informe Semestral del Órgano Interno de Control, presentado por su titular, María Esther Bazúa Ramírez, correspondiente al periodo del 15 de octubre de 2025 al 14 de abril de 2026.
En materia legislativa, los regidores aprobaron el dictamen de la Comisión de Gobernación relativo al Decreto 425 del Congreso del Estado, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de Sinaloa para incorporar lenguaje incluyente.