Cabildo de Navolato ratifica resultados del plebiscito para elegir autoridades auxiliares

El Cabildo del Ayuntamiento de Navolato aprobó, en sesión extraordinaria, el resolutivo presentado por la Comisión de Gobernación mediante el cual se confirman los resultados del plebiscito realizado para la elección de síndicos y comisarios municipales, quienes desempeñarán sus funciones del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2029.

La jornada, celebrada el pasado 22 de marzo, se caracterizó por una amplia participación ciudadana y un desarrollo en condiciones de orden, respeto y legalidad, lo que permitió consolidar este ejercicio como un mecanismo efectivo de expresión democrática en el municipio.

Según lo establecido en el dictamen aprobado, el proceso contó con la instalación de 82 mesas receptoras distribuidas en distintos puntos del territorio, lo que facilitó el acceso de la población y garantizó un desarrollo adecuado de la consulta.

Como resultado, se validó la elección de representantes en siete sindicaturas y 85 comisarías, quienes tendrán la responsabilidad de colaborar en la gestión administrativa y en la atención de las necesidades de sus comunidades durante el periodo correspondiente.

Entre los nombramientos más destacados se encuentran Anabel Reyes Valenzuela en Bachimeto; Juan Adolfo Garibaldi Domínguez en General Ángel Flores (La Palma); Manuel Teodoro López Cázarez en Sataya; Maribel Juárez Higuera en Juan Aldama (El Tigre); Leopoldo Ibarra Ángulo en San Pedro; Juan de Dios Bueno Sánchez en Altata; y Juan Antonio Zazueta Ibarra en la sindicatura Licenciado Benito Juárez, además de quienes resultaron electos en las distintas comisarías y en la Alcaldía Central.

Tras esta validación, el Cabildo instruyó llevar a cabo la notificación oficial a las y los ganadores, así como la emisión de sus respectivos nombramientos y la organización del acto de toma de protesta conforme a lo establecido en la convocatoria, con el objetivo de asegurar certeza jurídica y continuidad en la administración local.

El Ayuntamiento de Navolato reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la vida democrática, destacando este proceso como una muestra de participación ciudadana responsable y de confianza en las instituciones.

Asimismo, se subrayó que la jornada transcurrió en un ambiente de respeto, diálogo y apego a la normatividad, lo que permitió garantizar la transparencia del proceso y el respeto a la decisión de la ciudadanía.

Con estos resultados, se refuerza la legitimidad de las autoridades auxiliares electas y se consolida un modelo de gobierno cercano a la población, donde la participación ciudadana se traduce en decisiones que favorecen el desarrollo y la gobernabilidad en Navolato.