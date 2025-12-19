Cada capibara costó al Ayuntamiento de Culiacán 160 mil pesos: Alcalde

Cada una de las dos capibaras adquiridas recientemente para el Zoológico de Culiacán tuvo un costo de 160 mil pesos para el Ayuntamiento, confirmó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

El Presidente Municipal detalló que se trata de una pareja de capibaras de aproximadamente seis meses de edad, las cuales se integrarán al hábitat ya existente de esta especie, luego de que se realizaran adecuaciones para ampliar el espacio donde habitarán.

Gámez Mendívil explicó que la compra de ambos ejemplares se realizó con recursos propios del Ayuntamiento de Culiacán.

“Son comprados con recurso propio. (Costaron) 160 mil pesos... cada uno”.

El Alcalde adelantó que la presentación de los nuevos ejemplares este sábado incluirá actividades culturales y dinámicas familiares, similares a las que se realizaron anteriormente con la llegada de hipopótamos y el nacimiento de cuatro tigrillos en el zoológico.

Indicó que durante el periodo vacacional el Zoológico de Culiacán contará con un atractivo adicional para las familias y anunció que este sábado y domingo la entrada será gratuita, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer a las nuevas capibaras e interactuar con ellas.

“Lo que es el zoológico para esto adaptamos un espacio nuevo para recibir estos nuevos animalitos, estos dos capibaras, va a haber una serie de dinámicas en la presentación, un evento ahí cultural, todo dedicado a la familia, los niños ahora en el Marco de de la Navidad, pues va a tener esta temática”.

Reiteró que el Zoológico es un espacio de convivencia familiar y parte del patrimonio de la ciudad, por lo que se busca fortalecerlo como un punto de encuentro durante las vacaciones de fin de año.