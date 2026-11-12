“Cada quien asume sus decisiones”: Gobernadora sobre renuncia de Dámaso Castro

CULIACÁN. _ La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, opinó que cada involucrado en los señalamientos realizados por Estados Unidos debe asumir sus responsabilidades, al ser cuestionada sobre la renuncia de Dámaso Castro Zaavedra a la Vicefiscalía General del Estado, presentada el pasado 5 de noviembre.

Lo anterior, luego de que el funcionario fuera señalado a finales de abril, junto con el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por presuntos nexos con el crimen organizado.

La Mandataria estatal señaló que tuvo conocimiento de la separación definitiva del exfuncionario una vez que concluyó el periodo de seis meses de licencia que mantenía, luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Ya es un tema muy conocido desde hace muchísimos meses, cada quien asume sus decisiones y nos enteramos que se presentó la renuncia una vez que se le venció el plazo que tenía de licencia, tengo entendido que fue el 5 de noviembre, y bueno, pues las investigaciones siguen su curso en los espacios que corresponden”, expresó.