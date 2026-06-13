Cae 39% el valor de la producción minera en Sinaloa durante 2025

La producción minera de Sinaloa registró una caída del 39 por ciento en el valor total de los minerales metálicos extraídos en la entidad, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Sistema Integral sobre Economía Minera, difundida por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

El reporte señala que entre enero y diciembre de 2025 el valor total de la producción de oro, plata, plomo, cobre, zinc e hierro alcanzó mil 227.9 millones de pesos, cifra inferior en 783.9 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2024.

Uno de los factores que más impactó en la reducción fue la ausencia de producción de oro en el estado durante todo el año, cuando en 2024 se habían obtenido 199 kilogramos del mineral. Esta situación representó una disminución del 100 por ciento en el valor generado por este metal.

La producción de plata también mostró una disminución de 24.9 por ciento, al pasar de 49 mil 254 kilogramos en 2024 a 36 mil 988 kilogramos en 2025. En el caso del plomo, la caída fue de 81.4 por ciento, mientras que el zinc retrocedió 73.7 por ciento.

En contraste, Sinaloa registró producción de cobre por 911 toneladas, luego de no haber reportado extracción de este mineral en el año anterior.

La plata se mantuvo como el principal mineral en términos de valor económico, al generar 823 millones de pesos, equivalentes al 67 por ciento del total de la producción minera estatal. El zinc aportó el 16.9 por ciento y el cobre el 13.6 por ciento.

A nivel nacional, Sinaloa ocupó el lugar 11 en producción de plata, el décimo en plomo y el noveno tanto en cobre como en zinc, con participaciones inferiores al uno por ciento del total del país.