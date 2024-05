“El cable se revienta, pega en la puerta de mi casa, que es de metal, y el otro extremo va hacia la calle. Empiezan a salir chispas y demás, yo me estaba bañando empiezo a escuchar el golpe, como un serpenteo en la puerta, fuerte, entonces estaba mi pareja en la cocina, yo bañándome, me salgo del baño, él corre, estaba la puerta abierta y al asomarnos nos suelta el rafagazo porque estaba serpenteante el cable, lleno de luz, como si fuera fuego, fue un rafagazo como cuando están soldando”.

Además, señaló que al cuestionar sobre el proceder de la situación le refirieron una cuenta de 400 pesos que debía y de no saldarla no se haría ningún trámite. También, indicó, le pidieron que pagara la avería del daño de toda la casa y luego llevar el recibo a la comisión.

De acuerdo al portal oficial de CFE, las personas interesadas en realizar el reclamo por el daño, atribuible al fallo en el suministro eléctrico de la empresa, en aparatos cuentan con 30 días después de la fecha en que ocurrió la falla.

Se solicita una revisión y pago de daños causados a tus equipos o instalaciones, cuando por acto u omisión imputable a la Comisión Federal de Electricidad se origine variación de voltaje.

“(Me dijeron) No le podemos hacer ningún trámite mientras no pague lo que le falta. Y si me hubiera muerto un hijo (...) Me está cobrando el servicio cuando un cable de alta tensión me desarmó mi casa. Es la incongruencia en exigir y no ayudar”.

“Me dijeron que yo pagara la avería y luego llevara el recibo, cómo voy a pagar la avería de ¿cuánto podrá costar esto? ¿30 mil pesos?, y ¿de dónde los saco? No se responsabilizan”.

Asimismo, señaló que se encuentra en la fase del reclamo de indemnización pero debido a que fue 1 de mayo no pudieron atenderla hoy.

Ahora mismo, la televisión, los aires acondicionados, computadoras, el refrigerador, las lámparas, las tuberías de agua en toda la casa quedaron con deficiencias o inoperantes y pide que la CFE se responsabilice por lo sucedido.

“Mi denuncia es ¿cómo es posible que la comisión federal de electricidad con la infraestructura que es no tenga las herramientas para el usuario cuando acontece algo como esto, por qué no hay un respaldo, un apoyo?”.

“Yo exijo que se me dé servicio para adecuar la línea eléctrica, para adecuar la línea de agua, para adecuar la tubería de agua y los elementos y los aparatos domésticos que se echaron a perder. No por mí sino porque el cable tocó mi puerta”.

“Mi demanda es esa, que se den a la tarea, al comisión federal de electricidad y se responsabilicen en plenitud de lo que aquí pasó”, enfatizó.