$!Cae confianza de sinaloenses en su gobierno estatal en 2025, revela Inegi

Solo el 27 por ciento de la población en Sinaloa afirmó confiar en su Gobierno estatal, cifra que ubicó a la entidad en el penúltimo lugar a nivel nacional, solo por encima de Zacatecas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI.

La ENCIG es una encuesta que el INEGI realiza cada dos años para medir la percepción ciudadana sobre corrupción, calidad de servicios públicos y confianza en instituciones.

La edición 2025 se levantó del 31 de octubre al 16 de diciembre del año pasado en ciudades de más de 100 mil habitantes.

Los resultados representan una caída en la confianza hacia el Gobierno estatal respecto a la edición anterior de la encuesta, ya que en 2023, Sinaloa registró 56 por ciento de confianza en su Gobierno estatal y se ubicó en el octavo lugar nacional entre las 32 entidades.

Para 2025, el indicador cayó a 27 por ciento y la entidad descendió al lugar 31 a nivel nacional, solo por encima de Zacatecas, que registró 22.4 por ciento.

De acuerdo con la ENCIG 2025, Nuevo León encabezó el ranking nacional de confianza en gobiernos estatales, con 59.8 por ciento, seguido de Coahuila, con 59.3 por ciento.

La encuesta también desglosó el nivel de confianza de la población sinaloense en distintas instituciones y actores sociales.