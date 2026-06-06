$!Cae el tráfico aéreo en Mazatlán y Culiacán durante mayo: OMA

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte reportó que, durante el mes de mayo de 2026, los aeropuertos de Mazatlán y Culiacán registraron una disminución en el flujo de pasajeros, contrastando con la tendencia de crecimiento a nivel nacional del grupo.

El número de pasajeros totales de Mazatlán experimentó una caída del 7.5 por ciento en su tráfico total comparado con el mismo mes del año anterior, transportando a 127 mil 802 pasajeros.

La mayor afectación se dio en el sector nacional, que tuvo una reducción del 8.5 por ciento, mientras que el tráfico internacional se mantuvo casi estable con un ligero descenso del 0.6 por ciento.

No obstante, en el acumulado de los primeros cinco meses del año, la terminal portuaria muestra una contracción del 8.6 por ciento respecto al 2025.

Por su parte, el aeropuerto de la capital del estado, Culiacán, registró una baja del 2.9 por ciento en pasajeros totales, cerrando con 174 mil 315 pasajeros.

Este descenso fue impulsado principalmente por la aviación nacional, que cayó un 4.0 por ciento.