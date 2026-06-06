$!Cae el tráfico aéreo en Mazatlán y Culiacán durante mayo: OMA

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte reportó que, durante el mes de mayo de 2026, los aeropuertos de Mazatlán y Culiacán registraron una disminución en el flujo de pasajeros, contrastando con la tendencia de crecimiento a nivel nacional del grupo.
El número de pasajeros totales de Mazatlán experimentó una caída del 7.5 por ciento en su tráfico total comparado con el mismo mes del año anterior, transportando a 127 mil 802 pasajeros.
La mayor afectación se dio en el sector nacional, que tuvo una reducción del 8.5 por ciento, mientras que el tráfico internacional se mantuvo casi estable con un ligero descenso del 0.6 por ciento.
No obstante, en el acumulado de los primeros cinco meses del año, la terminal portuaria muestra una contracción del 8.6 por ciento respecto al 2025.
Por su parte, el aeropuerto de la capital del estado, Culiacán, registró una baja del 2.9 por ciento en pasajeros totales, cerrando con 174 mil 315 pasajeros.
Este descenso fue impulsado principalmente por la aviación nacional, que cayó un 4.0 por ciento.
Como punto positivo para la conectividad de la ciudad, el tráfico internacional en Culiacán se disparó un 62.2 por ciento en mayo, pasando de 2 mil 962 a 4 mil 804 viajeros.
Sin embargo, esta cifra no fue suficiente para revertir la tendencia negativa anual, que sitúa al aeropuerto con una baja acumulada del 5.7 por ciento entre enero y mayo.
A nivel nacional, la situación de OMA es distinta, ya que el grupo informó un incremento global del 3.6 por ciento en sus 13 terminales aéreas, sumando un total de 2 millones 439 mil 524 pasajeros durante mayo.
Este crecimiento fue impulsado por un sólido desempeño de los pasajeros nacionales del 4.7 por ciento, compensando la caída del 2.8 por ciento en el tráfico internacional a nivel de grupo.
A pesar de estas cifras, se destacó la apertura de una nueva ruta de temporada operada por la aerolínea Westjet, conectando directamente a Mazatlán con Montreal.