Cae fuerte tormenta en el centro de Culiacán; llaman a tomar precauciones

Las lluvias estuvieron acompañadas también por fuertes vientos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/08/2025 19:19
27/08/2025 19:19

CULIACÁN._ Una fuerte tormenta cae desde hace unos minutos en el centro de la ciudad de Culiacán, por lo que las autoridades de Protección Civil llamaron a tomar precauciones.

La tormenta, con fuerte actividad eléctrica, se ha extendido ya por más de una hora, en el centro y norte de la ciudad.

El último reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detalló que pese a las copiosas precipitaciones aún no había vialidades cerradas.

Las lluvias son acompañadas también por fuertes vientos.

