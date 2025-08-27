$!Cae fuerte tormenta en el centro de Culiacán; llaman a tomar precauciones

CULIACÁN._ Una fuerte tormenta cae desde hace unos minutos en el centro de la ciudad de Culiacán, por lo que las autoridades de Protección Civil llamaron a tomar precauciones.
La tormenta, con fuerte actividad eléctrica, se ha extendido ya por más de una hora, en el centro y norte de la ciudad.
El último reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detalló que pese a las copiosas precipitaciones aún no había vialidades cerradas.
Las lluvias son acompañadas también por fuertes vientos.