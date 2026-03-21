$!Cae la venta de flores amarillas en el Mercado de las Flores de Culiacán

CULIACÁN._ A pesar de la tendencia viral de regalar flores amarillas cada 21 de marzo, por el inicio de la primavera, los comerciantes del Mercado de las Flores, en Culiacán, reportaron una caída en las ventas. Los floristas señalaron que una combinación de factores, que van desde el calendario hasta la situación de inseguridad en la región, frenó el flujo de clientes que se esperaba para esta fecha.

Para locatarios como Celso Vázquez, el hecho de que el 21 de marzo haya caído en sábado ha sido contraproducente, ya que la mayor demanda de esta tradición proviene de estudiantes de preparatorias y universidades que no asistieron a clases y a esto se suma un incremento desmedido en los costos de los proveedores. “Nos mandaron la flor tres veces más cara de lo que cuesta”, lamentó. El comerciante reiteró que el precio de la flor llegó muy elevado desde el centro del País.

Actualmente, en los puestos del mercado, una rosa amarilla se cotiza en 50 pesos, mientras que los girasoles oscilan entre los 100 y 150 pesos. Más allá de los precios, el sector padece los efectos colaterales de la violencia en Sinaloa y Celso señaló que los hechos recientes de inseguridad mantienen a la población en una situación de inquietud. “La gente se pone inquieta y no llega a los negocios. Cuidan el pesito que tienen, no lo malgastan”, explicó.

Ante la situación, las familias priorizan gastos básicos como agua, luz y comida, dejando las flores como un artículo secundario. “Somos floristas de toda la vida y no nos asusta esta violencia, solo nos preparamos y compramos menos de lo normal para sobrevivir”, puntualizó. Los vendedores coincidieron en que la situación económica de hace cinco años, cuando había mayor poder adquisitivo en la ciudad, ha desaparecido. “Ahorita estamos sobreviviendo”, comentó Celso.