$!Cae lluvia fuerte sobre el Centro y sur de Culiacán; las precipitaciones se extendieron por un par de horas

Una copiosa lluvia cayó la tarde de este viernes sobre Culiacán y se extendió por un par de horas en la zona centro y el sur de la ciudad.

Cuentas como SinaStorm, en la red social x, adelantó que la lluvia sería provocada por la brisa marina encima de la mancha urbana.

“... por lo que algunos sectores presentarán encharcamientos importantes por lluvias fuertes”, señala.

“Extreme precauciones, ya que esta lluvia podrá extenderse, al menos, una hora”.

Protección Civil del municipio también emitió recomendaciones sobre el resguardo.