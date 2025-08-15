$!Cae lluvia fuerte sobre el Centro y sur de Culiacán; las precipitaciones se extendieron por un par de horas

Una copiosa lluvia cayó la tarde de este viernes sobre Culiacán y se extendió por un par de horas en la zona centro y el sur de la ciudad.
Cuentas como SinaStorm, en la red social x, adelantó que la lluvia sería provocada por la brisa marina encima de la mancha urbana.
“... por lo que algunos sectores presentarán encharcamientos importantes por lluvias fuertes”, señala.
“Extreme precauciones, ya que esta lluvia podrá extenderse, al menos, una hora”.
Protección Civil del municipio también emitió recomendaciones sobre el resguardo.
Hasta el momento no hay alertas emitidas o llamados de emergencia, sólo avistamientos y avisos de encharcamientos en algunas zonas del centro de la ciudad.
”A resguardarse durante las lluvias, recomienda PC Culiacán”, emitió el instituto local. “Una vez más se cumplió el pronóstico, y esta tarde se registra lluvia con actividad eléctrica en Culiacán”.
La Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán hace un llamado a la ciudadanía para resguardarse durante las lluvias en algún lugar seguro, y con ello evitar riesgos de accidente”.
Por otro lado, la recomendación para los peatones y automovilistas en la vía pública es evitar cruzar calles inundadas y arroyos.