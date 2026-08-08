$!Cae lluvia sobre Culiacán este sábado

Las precipitaciones desde temprano se registran en distintos sectores de la ciudad tanto en zona urbana como en zona rural, en sindicaturas.

El pronóstico para Culiacán de acuerdo al Instituto Estatal de Protección Civil contempla lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, además de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Señala además que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.