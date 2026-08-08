Culiacán
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Clima

Cae lluvia sobre Culiacán este sábado

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/08/2026 10:25
08/08/2026 10:25

Con lluvia y cielo nublado, amaneció Culiacán este sábado.

Las precipitaciones desde temprano se registran en distintos sectores de la ciudad tanto en zona urbana como en zona rural, en sindicaturas.

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El pronóstico para Culiacán de acuerdo al Instituto Estatal de Protección Civil contempla lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, además de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Señala además que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.

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