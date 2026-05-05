Cae producción de camarón y refuerzan vigilancia en Ahome ante pesca ilegal

El sector pesquero de Sinaloa enfrenta un panorama crítico al cierre de la temporada 2025-2026, marcado por una drástica caída en las capturas de camarón y un incremento en las denuncias por pesca furtiva en el municipio de Ahome.

La Secretaria de Pesca del Gobierno de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, compartió que durante una reunión estratégica celebrada el pasado sábado con federaciones pesqueras y autoridades municipales de Ahome, se acordó la estrategia de vigilancia ante el uso de la pesca de escama como pretexto para capturar ilegalmente camarón azul en veda.

“Nos han dado más denuncias con el pretexto de salir a pescar escamas se está aprovechando el camarón azul, entonces se tuvo una reunión el sábado con las federaciones beneficiadas para apretar la estrategia”, señaló Guerra Mena.

Las cifras oficiales revelan un descenso significativo en las capturas, ya que la temporada cerró con poco más de 14 mil toneladas entre capturas de altamar y sistemas lagunarios, una cifra considerablemente menor a las 19 mil toneladas que se promediaban históricamente en la región.

De acuerdo con la representante, los factores que han golpeado al sector incluyen la sobreexplotación del recurso, el bajo estatus de reproductores, los efectos de la sequía y las altas temperaturas en los sistemas lagunarios, lo que impide un entorno ideal para la reproducción de la especie.

También compartió que la zona norte ha concentrado el mayor número de quejas por pesca ilegal.

Aunque se han realizado operativos conjuntos con Conapesca donde se han asegurado artes de pesca y redes, las autoridades estatales aún esperan el reporte oficial sobre el decomiso de producto, motores o vehículos.

Ante este escenario, se ha reiterado el llamado urgente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para realizar un ordenamiento pesquero y acuícola.

Se estima que el padrón actual oscila entre los 32 mil 577 y 35 mil pescadores, pero existe un desorden administrativo con permisos y cooperativas que operan sin la documentación debida.

”Llevamos cinco años levantando la voz y haciendo el llamado a Conapesca. Necesitamos un ordenamiento, pesquero y acuícola”, dijo.

Aunque se ha planteado el uso de laboratorios, expertos advierten sobre el riesgo de introducir especies como el camarón blanco en hábitats que no les corresponden, sugiriendo en su lugar el uso de reproductores locales de camarón azul o café para no afectar el ecosistema.