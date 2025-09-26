Cae venta de vivienda nueva en Culiacán y Mazatlán: Canadevi

La venta de vivienda nueva en Culiacán registra una caída del 80 por ciento y en Mazatlán supera el 50 por ciento, informó Daniel Félix Terán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Culiacán.

Explicó que esta disminución obedece principalmente a la incertidumbre generada por la crisis de seguridad, que ha frenado la decisión de compra de las familias, además de la retención de créditos hipotecarios por parte de las instituciones financieras y el incremento de cancelaciones de clientes que prefieren mudarse a otras ciudades.

“Hace un par de meses traíamos nosotros una lectura de una caída del 70 por ciento en la colocación de vivienda nueva en Culiacán. Ahorita estamos ya sobre el 80 por ciento y Mazatlán arriba del 50 por ciento”, aseguró.

“Tenemos identificados que de cada 10 clientes que hacen cancelación de vivienda, tres de esos 10 se están moviendo de la ciudad; otros tres están cancelando su vivienda por el tema de que se están desaforando de los créditos hipotecarios... los bancos se están reteniendo el recurso para el municipio, por las variables de riesgo... y los otros cuatro por la incertidumbre del qué va a pasar”, afirmó.

Félix Terán indicó que las viviendas con valor superior a los 2 millones de pesos prácticamente no tienen demanda, mientras que los proyectos por debajo de 1.7 millones mantienen cierta movilidad, y las de interés social, menores a un millón de pesos, siguen comercializándose con relativa estabilidad.

“Todo aquel producto o vivienda que está por encima de los 2 millones está fuera del mercado, ahorita no se está comercializando por encima de los 2 millones”, mencionó.

Afirmó que ante este escenario, algunos desarrolladores han optado por replantear sus proyectos hacia inmuebles más económicos, diversificar giros o trasladar sus inversiones a otras ciudades.

“El desarrollador está optado por moverse de ciudad y algunos otros en producir producto más económico, pero obviamente producto más pequeño”.

En contraste, aseguró, en municipios del norte como Guasave y Los Mochis la construcción mantiene un mejor ritmo.

“Es más que nada Culiacán y Mazatlán, las principales plazas en donde tenemos la lectura de ese freno en el desplazamiento de vivienda nueva”, apuntó.