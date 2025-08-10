$!Caen 25.5% las remesas en Sinaloa en 2025; atribuyen caída a políticas contra migrantes de Trump

Durante el primer semestre de 2025, Sinaloa captó 360 millones de dólares en remesas, lo que significó una disminución de 25.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, es decir, 123 millones de dólares menos que en 2024, de acuerdo con datos del Banco de México analizados por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin).

Convertidos a pesos, los envíos sumaron 7 mil 187 millones, una reducción de 1 mil 95 millones frente a lo recibido en 2024, lo que equivale a una disminución del 13.2 por ciento.

Sinaloa se colocó en el lugar 24 del país en captación de remesas, con el 1.2 por ciento del total nacional. En el mismo periodo, México recibió 29 mil 576 millones de dólares, también con una disminución de 5.6 por ciento frente a 2024.

El reporte destaca que la baja en Sinaloa es la tercera consecutiva, después de un crecimiento sostenido entre 2015 y 2022.