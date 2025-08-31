Caen ventas de regreso a clases hasta un 50% en Culiacán, reportan comerciantes

CULIACÁN._ Las ventas de la temporada de regreso a clases 2025-2026 en la ciudad cayeron hasta un 50 por ciento respecto al año pasado, reportó Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

Explicó que la temporada arrancó con baja demanda, lo que afectó las proyecciones de los negocios dedicados a útiles, uniformes y calzado escolar.

“Las hay, pero desafortunadamente estamos declarando como mala la temporada de ventas de regreso a clases. Se tuvieron ventas menores, de hasta un 50 por cientos menos que el 2024”, señaló.

Indicó que aunque en los últimos días se registró un ligero incremento en la movilidad comercial, el repunte no compensará las pérdidas acumuladas.

“Empezó lenta y aunque hubo algo de respuesta en estos últimos días, no será suficiente para recuperarnos”, declaró.

Añadió que, en muchos casos, las ventas alcanzaron únicamente para cubrir la inversión, sin generar utilidades.

El dirigente advirtió que quedará inventario rezagado, principalmente en artículos escolares, el cual buscarán desplazar en las semanas siguientes.

Precisó que la temporada de regreso a clases para el sector concluirá el 30 de septiembre, ya que algunos padres de familia suelen aprovechar descuentos posteriores al inicio del ciclo escolar.

“Sin embargo se tratará de ir acomodando en las semanas siguientes con el retorno a clases. Para nosotros la temporada concluye el 30 de septiembre. Muchos padres aprovechan ofertas que establece el comercio al entrar ya a clases”, mencionó.

Este lunes 1 de septiembre regresan a clases más de medio millón de estudiantes de nivel básico de Sinaloa, en más de 4 mil planteles escolares.