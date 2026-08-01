$!Caída de espectaculares, árboles y desbordamiento de arroyos dejan lluvias en Culiacán

Las fuertes lluvias registradas entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado dejaron diversas afectaciones en Culiacán, entre ellas la caída de dos anuncios espectaculares, cinco árboles derribados, un vehículo varado y desbordamientos en algunos arroyos, informó el Ayuntamiento a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil. El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que el Ayuntamiento activó el Plan Operativo de Lluvias para atender los reportes ciudadanos y mantener vigilancia en las zonas de mayor riesgo.





“El Ayuntamiento de Culiacán a través de protección civil, y diversos cuerpos de seguridad y de auxilio, activamos el plan operativo de lluvias para dar atención a las llamadas ciudadanas que se registraron al 911”. “... se realizaron diversos recorridos preventivos donde nos percatamos que algunos canales llegaron a su máxima capacidad como en el fraccionamiento Santa Fe, el arroyo de Tarahumaras y Luis M. Rojas en la colonia El Palmito. El arroyo del Piojo tuvo un nivel muy alto en algunos puntos, así como decirles que se desbordó también algunos lugares”, apuntó.





El funcionario municipal detalló que entre las principales afectaciones se encuentran dos anuncios espectaculares derribados por los fuertes vientos sobre el bulevar Pedro Infante, a la altura de las vías del tren, además del retiro de cinco árboles caídos en distintos sectores de la ciudad. “Se atendieron dos reportes de anuncios que fueron derribados por los fuertes vientos... afortunadamente, por estas dos situaciones no hubo personas lesionadas, pérdidas de la vida o daños materiales a terceras personas. De igual manera se atendieron aproximadamente cinco árboles caídos en algunos puntos de la ciudad como en el fraccionamiento Acueducto, Villas del Río, fraccionamiento La Estancia, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, colonia Díaz Ordaz”.