Caída de postes deja sin electricidad a colonias de Culiacán tras lluvias

CULIACÁN._ La caída de postes de electricidad durante las lluvias y fuertes vientos registrados la noche del viernes dejaron sin servicio a algunas colonias de Culiacán, informó la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Explicó que los postes derribados provocaron que colonias completas se quedaran sin electricidad o que se afectaran tramos importantes del suministro, por lo que la Comisión Federal de Electricidad comenzó a trabajar desde esa misma noche.

“Anoche mismo el delegado de la Comisión Federal de Electricidad se puso en contacto conmigo para darnos a conocer que también ellos ya estaban haciendo lo correspondiente”, señaló.

Ramos Villarreal indicó que este sábado todavía estaba pendiente la atención en la zona de Bachigualato, situación que reportó directamente al superintendente de la CFE, quien le informó que personal se trasladaría al sector.

De acuerdo con información del Ayuntamiento, las lluvias también ocasionaron daños en postes y circuitos de alumbrado por árboles, cortocircuitos, sobrecargas y descargas atmosféricas. Además, se atendieron reportes de luminarias apagadas en diferentes colonias y sindicaturas.

Entre los puntos donde se realizaron trabajos estuvieron Stanza Toscana, el cruce de Álvaro Obregón y Rafael Buelna, Ignacio Zaragoza, la Colonia Adolfo López Mateos, La Campiña, Los Pinos y el puente del Bulevar Rolando Arjona.

La Alcaldesa señaló además que personal de Parques y Jardines trabajó desde las 17:00 hasta las 23:30 horas del viernes para retirar árboles y ramas de vialidades.

El reporte municipal contabilizó 21 árboles atendidos y la limpieza de 180 rejillas pluviales, de las que se retiraron 1.7 toneladas de basura y residuos.

El Gobierno municipal aseguró que las cuadrillas municipales continuarán con la atención de los reportes derivados de las lluvias, mientras que la CFE mantiene los trabajos relacionados con las afectaciones al suministro eléctrico.