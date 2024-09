La Diputada local del Partido Sinaloense, Alba Virgen Montes Álvarez, descalificó la determinación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para suspender la sesión extraordinaria de este viernes.

Debido a una manifestación por parte de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa en las instalaciones del Congreso, se determinó que no había condiciones para desarrollar la reunión, además que no había quórum necesario.

También criticó que la Junta de Coordinación Política quitó del orden del día la discusión para aprobar una reforma a la Ley Orgánica de la UAS.

”Mañosamente, porque así es, no está la mayoría parlamentaria porque recibieron instrucciones, yo pensando que esto podía dar pauta a un diálogo, no, no hay diálogo”.

“Esta mañosada que están haciendo, porque dicen que no hay condiciones porque están los universitarios, por eso no viene en el orden del día, pero lo pueden sacar en el momento que ellos deseen y a la hora que sea”, reclamó Montes Álvarez.

La coordinadora del grupo parlamentario del PAS dijo que permanecerán en las instalaciones del Legislativo, a fin de estar disponibles para cualquier llamado a la sesión.