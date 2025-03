Califica PRI Sinaloa de oportunistas y malagradecidos a ex priistas que saltan a otros partidos

Oportunistas y malagradecidos, fueron las expresiones de la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, a ex priistas que han saltado a otros partidos políticos.

“Es oportunismo y malagradecidos, claro que se le va a quedar a deber a un instituto político que te abrió las puertas, les brindó todas las oportunidades y hoy que ven sus intereses en otro lugar pues lo hacen, adelante”, criticó.

“Aquí, lo hemos dicho antes y lo seguimos reiterando, las puertas están abiertas para todos esos militantes que han sudado la camiseta en los mejores tiempos en esos en los que hoy que deciden irse, pues sí tuvieron esos beneficios y estos priistas no tuvieron esos beneficios pero siguen firmes con nuestro partido, por eso lo más importante es la gente de territorio, la gente leal, congruente que en las buenas, en las malas y en las peores está con el PRI, las encontramos en cada uno de los rincones de los estados”, dijo.

Recientemente, Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura se sumó a las filas de Morena, tras renunciar al PRI en 2023.

Durante ese año, el PRI en Sinaloa recibió una serie de renuncias a su partido como las entonces Diputadas locales, Félix Niebla, Deysi Judith Ayala Valenzuela y Marco Antonio Osuna Moreno, actual director de Vialidad y Transporte de Sinaloa.

Posteriormente, en un evento público de Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la presidencia de México, acudieron políticos que consolidaron su carrera abanderados por el PRI como Ricardo Madrid, ahora Diputado federal por el Partido Verde, el ex Presidente de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos; el ex Diputado local Faustino Hernández Álvarez, recientemente asesinado; el director de CVIVE Antonio Castañeda Verduzco; el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez; la regidora de Culiacán por Morena Cinthia Valenzuela Langarica y Concepción Zazueta Castro, ahora titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Garate Valenzuela destacó la reciente iniciativa de ley presentada por la Diputada federal del PRI, Abigail Arredondo ante el Congreso de la Unión denominada ‘Ley Antichapulín’, que pretende evitar que los partidos políticos pierdan escaños de representación en el Poder Legislativo.

En ese sentido, aquellos políticos que alcancen un escaño, de representación proporcional, bajos las siglas de un partido político y salten a otro deberán dejar sus puestos para mantener la representación partidista que ganó ese espacio.

“Busca garantizar que los diferentes legisladores que lleguen por representación proporcional mantengan la representación partidista por la vía en la cual llegaron a ese cargo”, dijo Paola Gárate.

“La gente eligió por una alternativa distinta a la oficialista, pues es importante que esas posiciones se mantengan respondiendo a ese sentido de votación por el cual la gente emitió a los que estábamos por territorio, pero por el número de votos entran las posiciones plurinominales de diferente representación”, indicó.

De aprobarse en lo federal, aseguró, buscarían bajar la ‘Ley Antichapulín’ al estado y a los municipios.

“Buscamos nada más y nada menos que cumplir lo que las y los militantes priistas y la misma ciudadanía nos exige que el sentido de su voto sea válido y se mantenga, que si alcanzó para tres posiciones aquí en Sinaloa del PRI pues sean esas tres posiciones del PRI”, aseveró.