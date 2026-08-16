Calla Gobernadora ante doble homicidio ocurrido frente a Palacio, en Sinaloa

A menos de 24 horas de que dos hombres fueran asesinados a balazos frente a Palacio de Gobierno, la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, guardó silencio ante los cuestionamientos de periodistas sobre el doble homicidio.

La mañana de este domingo, durante su llegada al evento por el Día del Servidor Público, la mandataria estatal, que llegó a la gubernatura para sustituir al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya señalado por Estados Unidos por ser un presunto operador del crimen organizado, fue abordada por representantes de medios de comunicación que intentaron conocer su postura sobre el ataque registrado el sábado en las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo estatal.

Bonilla Valverde no respondió a las preguntas relacionadas con el asesinato y continuó su ingreso al evento, mientras los periodistas insistían en abordar el tema.

En cambio, la Gobernadora sí respondió cuestionamientos sobre otros asuntos de la administración estatal, entre ellos la entrega de uniformes escolares y la apertura del mercado chino para el sorgo producido en Sinaloa.

El doble homicidio ocurrió alrededor de las 13:00 horas del sábado 15 de agosto, cuando dos hombres que circulaban en un Nissan Versa blanco fueron atacados con armas de fuego sobre la avenida José Aguilar Barraza.

Tras la agresión, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose en el cruce del bulevar Constitución y la avenida Lázaro Cárdenas, justo a un costado del perímetro de Palacio de Gobierno.

Los hombres fueron identificados posteriormente como Yair Alexander, de 29 años, y Miguel, de 32, ambos residentes de la colonia Loma de Rodriguera.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que ambos ocupantes habían fallecido.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense.

El ataque ocurrió en una de las principales zonas institucionales de Culiacán, prácticamente frente a Palacio de Gobierno y a pocos metros de las oficinas desde donde despacha la Gobernadora.

Hasta el momento, la información proporcionada para este reporte no incluye una postura pública de Bonilla Valverde sobre el doble homicidio ni detalles sobre avances en la investigación para identificar y detener a los responsables.