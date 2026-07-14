Calor eleva hasta 20 consultas diarias por enfermedades gastrointestinales en el Hospital Pediátrico

Las altas temperaturas registradas en Sinaloa durante las últimas semanas han provocado un incremento sostenido en las enfermedades gastrointestinales entre la población infantil, al pasar de un promedio de entre cinco y 10 consultas diarias a entre 15 y 20 atenciones por día en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, informó su director, Carlos Mijaíl Suárez Arredondo.

El médico explicó que el aumento ha sido gradual conforme se intensificó el calor y que los principales padecimientos que atiende el hospital son diarrea, vómito y cuadros de deshidratación leve.

“Previo a esta entrada de calor estábamos de cinco a 10 consultas diarias; después aumentó a entre 10 y 15 y actualmente estamos alrededor de 15 a 20 consultas por enfermedades gastrointestinales”, detalló.

Precisó que cada semana se presentan entre cuatro y cinco casos de deshidratación leve, es decir, aproximadamente uno por día. Sin embargo, señaló que ninguno ha evolucionado a golpes de calor o agotamiento por calor.

Indicó que la mayoría de los pacientes reciben hidratación en el área de corta estancia del servicio de urgencias y, tras permanecer en observación entre cuatro y seis horas, pueden regresar a sus hogares.

Suárez Arredondo explicó que alrededor del 90 por ciento de los menores atendidos no requiere hospitalización, ya que los cuadros son leves y únicamente algunos pacientes permanecen en observación durante 24 horas cuando existe mayor riesgo de complicaciones.

El director del Hospital Pediátrico advirtió que los menores de cinco años representan el grupo más vulnerable, pues concentran el 80 por ciento de los casos registrados.

Explicó que, debido a su composición corporal y mayor riesgo de deshidratación, estos pacientes suelen permanecer más tiempo bajo vigilancia médica antes de ser dados de alta, con el fin de evitar que regresen a casa con riesgo de complicaciones.

Otro de los padecimientos que ha incrementado durante la temporada son las intoxicaciones alimentarias, derivadas de la rápida descomposición de los alimentos por las altas temperaturas.

“Los alimentos entran en descomposición mucho más rápido, existe mayor proliferación bacteriana y eso genera infecciones gastrointestinales en los niños”, señaló.

Ante este panorama, el especialista recomendó mantener completos los esquemas de vacunación, ofrecer líquidos de manera constante sin esperar a que los menores manifiesten sed, evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 16:00 horas y acudir al médico ante síntomas como fiebre, diarrea, vómito o signos de deshidratación, además de evitar la automedicación y los remedios caseros.