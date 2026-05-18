Calor extremo seca la sierra y eleva riesgo de incendios en Sinaloa, advierte Protección Civil

Las altas temperaturas que se han registrado en Sinaloa durante los últimos días están generando condiciones de riesgo para incendios en zonas serranas y urbanas, advirtió el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, quien llamó a la población a evitar quemas y extremar precauciones ante la ola de calor.

Señaló que el ambiente seco derivado de las temperaturas extremas está afectando especialmente a la vegetación en la sierra del Estado.

“Estas temperaturas pues ponen también más seco el tema de las hojas acá en la sierra de nuestro Estado, así que son tiempos para no prender fuego ahorita en estos tiempos porque ponen en vulnerabilidad nuestros ecosistemas”, expresó.



Incendios recientes

La última semana en Sinaloa se han registrado incidentes importantes relacionados con incendios.

El caso más relevante ocurrió en Los Mochis el pasado 7 de mayo, en el que fallecieron seis personas.

Sobre este caso se ha informado que la Fiscalía General del Estado se encargará de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para detectar el inicio del fuego.

Además, en Culiacán tuvo que ser evacuada una oficina de un call center el pasado 13 de mayo por una fuga de gas.

Los primeros reportes generaron expectativa pues se habría abordado por medios de comunicación como un incendio.

A raíz de estos hechos, insistió en la importancia de que empresas y negocios mantengan actualizados sus programas internos de Protección Civil.

“La ley es muy clara, todos ellos deben contar con un programa interno de protección civil o un programa interno de reducción de riesgos”, dijo.

Añadió que, aunque estos mecanismos no eliminan totalmente los riesgos, sí ayudan a reducir vulnerabilidades y responder de mejor manera ante emergencias.

“No quiere decir que teniendo un programa interno de reducción de riesgos o de protección civil no vaya a suceder nada, porque el riesgo es una condición latente”, expuso.

El titular de Protección Civil indicó que la dependencia realiza inspecciones y revisiones constantes a establecimientos para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas.

“A nosotros como Protección Civil nos pide hacer revisiones aleatorias. Eso lo hacemos todos los días”, garantizó.