$!Calor intenso golpea Sinaloa mientras se espera nuevo frente frío

CULIACÁN._ Sinaloa atraviesa una jornada de calor intenso este domingo, con el termómetro alcanzando niveles críticos en la zona norte, mientras un nuevo sistema frontal amenaza con cambiar las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos matutinos, la entidad se encuentra bajo la influencia de la persistencia y amplia circulación de un sistema anticiclónico ubicado en los niveles medios de la atmósfera.

Este fenómeno actúa como una barrera que favorece el incremento de las temperaturas y mantiene el cielo despejado, particularmente en los municipios del sur, aunque en el centro y norte se prevé un aumento de nubosidad durante el día.

Siguiendo el ángulo estatal, el foco de atención este domingo no se centra únicamente en la capital, sino en los municipios serranos y del norte, donde se registran las temperaturas más altas de la entidad.

En El Fuerte, Choix, Sinaloa Municipio y Mocorito, se esperan máximas que oscilarán entre los 36 y los 40 grados.

Otros municipios como Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Badiraguato, Navolato, Cosalá, San Ignacio y Concordia, así como Culiacán, mantienen un rango de calor de entre 33 y 37 grados.

Las zonas más frescas, aunque aún cálidas, se localizan en Angostura, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, con máximas de 30 a 35 grados.

Lo que marcará un punto de quiebre en la jornada es el ingreso de un nuevo frente frío, el cual se espera que entre al noroeste del País durante el transcurso de la tarde.

Este sistema traerá consigo un aumento en la velocidad de los vientos, con rachas que podrían alcanzar de 30 a 50 kilómetros por hora en diversas zonas del estado.



Pronóstico extendido para Culiacán

Este lunes 4 de mayo se espera una temperatura máxima de 37 grados y temperaturas mínimas de 17 grados con un cielo nublado.

El martes 5 de mayo se prevé un ascenso en el termómetro que podría llegar hasta los 39 grados y una temperatura mínima de 17 grados con un cielo poco nuboso.

Para el miércoles 6 de mayo se esperan temperaturas máximas de 39 grados y temperaturas mínimas de 17 grados con un cielo nublado.