El Gobierno de Sinaloa modificó su imagen institucional en sus redes sociales oficiales y dejó atrás el logotipo que acompañó la administración de Rubén Rocha Moya desde el inicio de su sexenio, en noviembre de 2021.
El cambio visual ocurre después de la reconfiguración del Poder Ejecutivo estatal, luego de que Rocha Moya solicitó licencia para separarse de la gubernatura en mayo, en un contexto marcado por los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, que el mandatario ha rechazado.
La modificación de la identidad gráfica representa un cambio en la imagen pública del Gobierno estatal, aunque el periodo constitucional para el que fue electo Rocha Moya todavía no concluye.
La salida temporal del Gobernador comenzó el 2 de mayo de 2026, cuando el Congreso de Sinaloa aprobó su solicitud de licencia por más de 30 días y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
Bonilla Valverde, quien hasta entonces se desempeñaba como Secretaria General de Gobierno, asumió el Ejecutivo estatal en medio de la crisis política derivada de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.
Su periodo al frente del Gobierno concluyó el 21 de agosto, cuando Rocha Moya anunció su reincorporación a la gubernatura, después de permanecer más de tres meses separado temporalmente del cargo.
Sin embargo, un día después, el 22 de agosto, Rocha Moya solicitó una nueva licencia, esta vez por tiempo indefinido.
El Congreso del Estado nombró entonces a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, quien rindió protesta el 25 de agosto y asumió la conducción del Ejecutivo estatal.
La llegada de Domínguez Nava abrió una nueva etapa en la administración, con movimientos en distintas dependencias y organismos estatales, así como cambios en la estructura de colaboradores que permanecían desde el Gobierno de Rocha Moya.
Entre los relevos estuvo la salida de Yeraldine Bonilla de la Secretaría General de Gobierno, cargo al que renunció el 4 de noviembre para reincorporarse a sus funciones como diputada local. En su lugar fue designado César Julio Saucedo Barrón.
El cambio del logotipo institucional se presenta después de una sucesión de relevos en el Ejecutivo estatal.