El Gobierno de Sinaloa modificó su imagen institucional en sus redes sociales oficiales y dejó atrás el logotipo que acompañó la administración de Rubén Rocha Moya desde el inicio de su sexenio, en noviembre de 2021.

El cambio visual ocurre después de la reconfiguración del Poder Ejecutivo estatal, luego de que Rocha Moya solicitó licencia para separarse de la gubernatura en mayo, en un contexto marcado por los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, que el mandatario ha rechazado.

La modificación de la identidad gráfica representa un cambio en la imagen pública del Gobierno estatal, aunque el periodo constitucional para el que fue electo Rocha Moya todavía no concluye.

La salida temporal del Gobernador comenzó el 2 de mayo de 2026, cuando el Congreso de Sinaloa aprobó su solicitud de licencia por más de 30 días y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.