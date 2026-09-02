Cambia otra vez la dirección del Zoológico de Culiacán; asume Lucio Ricardo Ibáñez

Por segunda ocasión en menos de dos años, el Zoológico de Culiacán cambió de director.

Lucio Ricardo Ibáñez Garduño asumió el cargo esta semana, luego de la salida de José María Casanova Rodríguez, sin que hasta ahora el Gobierno Municipal haya hecho público el relevo.

El nombramiento trascendió luego de que la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia expresaran públicamente su reconocimiento a Ibáñez Garduño por su nuevo cargo.

El área de Comunicación Social del Ayuntamiento confirmó posteriormente el cambio y señaló que el nuevo director habría comenzado funciones el lunes.

Ibáñez Garduño llega a la dirección del parque después de una administración de menos de dos años encabezada por Casanova Rodríguez, quien asumió el puesto el 7 de noviembre de 2024, tras la salida de Diego García Heredia, quien permaneció al frente del zoológico durante 12 años.

La gestión anterior estuvo marcada por cuestionamientos sobre el manejo de los animales y las condiciones del parque.

Durante el proceso de entrega-recepción, la nueva administración reportó irregularidades como la falta de documentación legal de ejemplares, discrepancias entre el inventario y los animales físicamente presentes y la ausencia de planes de manejo para más de 200 ejemplares.

También se señaló que el zoológico no había presentado informes anuales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante más de una década.

A estos señalamientos se sumó la polémica por una de las dos jirafas que había en el parque.

En diciembre de 2024, Casanova Rodríguez reconoció que el animal no se encontraba en las instalaciones cuando recibió la administración y atribuyó al anterior director la responsabilidad de aclarar su paradero.

Posteriormente, el Zoológico de Culiacán informó que la jirafa había muerto por causas naturales en septiembre de 2024.

El caso derivó en una investigación de oficio por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La administración de Casanova también atravesó la intervención de Profepa en mayo de 2025, cuando la dependencia aseguró 119 animales y el propio zoológico dio a conocer las irregularidades detectadas durante la revisión de sus instalaciones y documentación.

Pese a ese contexto, durante los últimos meses el parque continuó con la incorporación y presentación de nuevos ejemplares.

En junio de 2025 fueron presentados dos hipopótamos adquiridos por el Ayuntamiento por 160 mil pesos, mientras que en agosto de 2026 se incorporó a la exhibición “Tiki”, un león africano de cuatro años que había llegado desde Guanajuato bajo depositaría de Profepa.