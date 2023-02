Las oficinas de servicios generales municipales ya no están en el Ayuntamiento de Culiacán, sino que fueron trasladadas al edificio donde está DIF Municipal y para avisar sólo colocaron un recado en un papel, informó el regidor Sadol Osorio Porras.

En conferencia de prensa, Osorio Porras señaló que la decisión fue de manera arbitraria y no comunicaron al cuerpo de regidores.

“Nomás pusieron las cartulinas, las carpetas, nos cambiamos allá al área donde está DIF Municipal y ¿qué pasa con ello? Pues simple y sencillamente se fue aseo y limpia, se fue alumbrado, se fue parques y jardines, se fue mercados”, criticó.

“Desconocemos, no se nos avisó, no hubo una planeación, no hubo un encuentro, un diálogo con los regidores para decir ‘¿sabes qué? Aquí están las condiciones”.

Detalló que las oficinas están en el segundo piso, siendo inaccesible para personas con discapacidad, además que muchas personas no saben cómo llegar al DIF Municipal.

“Las personas que no pueden subir escaleras, ¿cómo le van a hacer ahora? Para de alguna u otra manera poder denunciar que en su colonia no hay luz, ¿cómo le van a hacer ahora para poder denunciar que en su colonia no está pasando la basura?”, comentó Osorio Porras.

En la conferencia de prensa enseñó una fotografía de la hoja de papel con la que avisaron a la ciudadanía del cambio de domicilio, la cual estaba pegada en una puerta.

“Esto es una burla, esto es un abuso y esto a mí no se me hace justo que se esté manejando con esa, sin ganas de veras de socializar un tema tan sentido”, fustigó.