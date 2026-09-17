Cambian sede de visita de Sheinbaum en Culiacán; será en la Feria Ganadera

La sede del encuentro que sostendrá la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán cambió: el evento programado para este domingo 20 de septiembre ya no se realizará en el Parque Culiacán 87, sino en las instalaciones de la Feria Ganadera.

Una invitación difundida este jueves establece que el acto denominado “Honestidad y resultados en Sinaloa”, con motivo de la gira nacional de la Presidenta para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno, se realizará a las 13:30 horas en ese recinto.

El cambio ocurre apenas un día después de que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava confirmara públicamente que el Parque Culiacán 87 sería la sede del encuentro.

“Estamos preparando todo. Reitero, es el próximo domingo, será en el Parque 87 y estamos trabajando para que todo salga bien”, declaró la Gobernadora el miércoles 16 de septiembre.

Había informado que se afinaban los preparativos para recibir a Sheinbaum, aunque en ese momento no se habían dado a conocer mayores detalles sobre la logística del acto.

El Parque 87 había sido anunciado como sede en medio de un contexto de fuerte presencia de fuerzas federales en Culiacán.

En la zona del Teatro Griego del parque se encuentra actualmente una base militar provisional instalada como parte del reforzamiento de seguridad desplegado en Sinaloa.

Hasta el momento, la autoridad no ha explicado públicamente el motivo del cambio de sede, por lo que no puede establecerse que la presencia de la base militar haya sido la causa de la modificación.

La nueva invitación mantiene la fecha y el horario del encuentro y ubica a la Presidenta en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán.

La visita de Sheinbaum a Sinaloa forma parte de la gira nacional que realiza para presentar ante la ciudadanía los resultados de su segundo año de Gobierno.

La propia Presidenta había anunciado desde principios de septiembre que acudiría a Sinaloa el 20 de septiembre y que aprovecharía la visita para reunirse con la Gobernadora.