Cambios constantes en Semujeres reflejan la poca prioridad al tema, señala colectivo

El nombramiento de Brenda Rocío García Félix como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa (Semujeres) genera expectativas, pero también dudas sobre su experiencia para encabezar una dependencia que enfrenta importantes retos en materia de violencia de género, consideró Priscila Rebeca Salas Espinoza, integrante del colectivo “No se Metan Con Nuestras Hijas”.

La activista señaló que no conoce el perfil profesional de la nueva funcionaria y, por ello, desconoce si cumple con el requisito de contar con experiencia en la atención de los derechos de las mujeres.

“No la conozco, no conocía su expertise para atender las situaciones de las mujeres. No sé si se cumpla la ley con respecto de ese requisito, que tenga justamente experiencia en atender y conocer estos temas”, expresó.

Salas Espinoza recordó que esta es la tercera persona que encabeza Semujeres durante la actual administración estatal y sostuvo que los cambios constantes en la titularidad evidencian la importancia que el Gobierno del Estado le ha dado a la dependencia.

“Esperemos que en este caso se fortalezca la Secretaría de las Mujeres y se pueda contar con una política pública orientada a atender las situaciones que estamos viviendo en el estado, entre ellas el aumento alarmante en los feminicidios y la ausencia de un presupuesto con perspectiva de género y derechos humanos”, dijo.

Añadió que el funcionamiento de la dependencia dependerá en buena medida del respaldo que reciba por parte del Poder Ejecutivo.

“Las acciones que se vean desde la Secretaría de las Mujeres van a depender en gran parte de la dirección y la instrucción que se dé desde el Ejecutivo del Estado”, manifestó.

La integrante del colectivo también consideró preocupante que las personas nombradas al frente de la Secretaría puedan dejar el cargo por motivos políticos, como ocurrió con la salida de Ana Francis Chiquete Elizalde para incorporarse al Senado.

“Eso es un síntoma de cuál es la importancia que se le da al tema. ¿Quién lo encabeza?, ¿cuánto tiempo?, ¿cómo lo va a encabezar? De ahí depende mucho el éxito y la operatividad de la política pública”, afirmó.

Respecto al incremento de los feminicidios registrado este año, Salas Espinoza sostuvo que estos casos son el resultado de una cadena de omisiones institucionales.

“El feminicidio es el final letal y trágico de una serie de omisiones del Estado para garantizar los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres. Empieza por no tomar con la debida importancia y seriedad la política orientada a garantizar una vida libre de violencia”, señaló.

Finalmente, indicó que habrá que esperar el desempeño de la nueva secretaria, aunque advirtió que el tiempo para consolidar resultados será reducido.

“Vamos a esperar cuál es la curva de aprendizaje. Eso le va a tomar un año, un año y medio, y luego ya se va a acabar la administración. Ojalá que los resultados sean positivos, porque hay mucho rezago”, concluyó.