Cambios en el Gobierno de Sinaloa: Rocha Moya nombra siete nuevos funcionarios

CULIACÁN. _ El gobernador Rubén Rocha Moya tomó protesta este jueves a siete nuevos funcionarios que se integrarán a su administración estatal, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Entre los nombramientos destaca el de Cuauhtémoc Chacón Mendoza, quien asumió como nuevo coordinador de Comunicación Social, en sustitución de Adriana Ochoa del Toro, quien ocupó el cargo desde el inicio de la actual administración y acompañó al mandatario durante su campaña electoral en 2021.

Chacón Mendoza se desempeñaba como titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), dependencia que ahora será encabezada por Beatriz Aguiar Monroy.

Otro cambio relevante fue el de Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, designado como jefe de la Oficina del Gobernador, en relevo de Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien a partir de ahora representará al Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México.

También se nombró a Carlos Enrique González Ramos como nuevo Subsecretario de Atención Médica en la Secretaría de Salud.

Asimismo, el mandatario entregó nombramientos a Armando Camacho Aguilar, como director del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), y a Brenda Rocío García Félix, como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN).