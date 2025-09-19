Cambios en Gabinete fueron por común acuerdo: Rocha; ‘en este mundo hay que cambiar’, dice

Los cambios de titulares en la estructura del Gobierno del Estado se dieron por común acuerdo, afirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario adelantó que se avecinan nuevas modificaciones en el aparato gubernamental, luego de cambiar a siete titulares de dependencias este jueves.

“En este mundo hay que cambiar. Fue de común acuerdo. Va a haber, estén atentos, va a haber más cambios. En algunas. Sí puede haber y estamos viendo eso”, declaró Rocha Moya.

El aviso del Gobernador derivó después de que este 18 de septiembre tomó protesta a siete nuevos directores de distintas áreas del Poder Ejecutivo.

Los cambios comenzaron por la dirección de Comunicación Social, de donde salió Adriana Ochoa del Toro y asumió Cuauhtémoc Chacón Mendoza; este último dejó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), en la que ahora estará como directora Beatriz Aguiar Monroy.

También en la jefatura de la Oficina del Gobernador llegó Pablo Francisco Bedoya Bañuelos en lugar de Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien a partir de ahora representará al Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México.

Carlos Enrique González Ramos rindió protesta como nuevo Subsecretario de Atención Médica en la Secretaría de Salud.

Los otros ajustes fueron en el Instituto Sinaloense de la Cultura Física y Deporte, donde salió Julio César Cascajares Ramírez por Armando Camacho Aguilar; y en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN), dependencia que encabezará Brenda Rocío García Félix.