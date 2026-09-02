Camiones ampliarán horarios en Culiacán para cubrir entrada y salida de estudiantes

Los camiones urbanos de Culiacán ampliarán sus horarios de servicio para atender principalmente a estudiantes durante el regreso a clases, con recorridos desde las 5:00 y hasta las 21:00 horas.

José Manuel Mendívil Álvarez, presidente de la Alianza del Transporte Urbano de Culiacán, señaló que los transportistas trabajan en coordinación con autoridades y organismos empresariales para ajustar los horarios y evitar que falten unidades durante las primeras y últimas horas del día.

Explicó que las unidades comenzarán a operar desde las 5:00 horas, antes de la entrada de los estudiantes a las escuelas, mientras que por la noche se contempla mantener el servicio hasta alrededor de las 21:00 horas.

“Los estudiantes ahorita van a entrar a las 7 de la mañana y nosotros ya le estamos prestando servicio desde las 5 de la mañana”, señaló.

También, dijo, trabajan en nuevos roles para ampliar la cobertura los sábados y domingos, de manera que el servicio no se reduzca durante los fines de semana.

El dirigente indicó que este ajuste forma parte de los compromisos asumidos por los transportistas tras la actualización de la tarifa del transporte urbano en abril, cuando se planteó mejorar las condiciones del servicio.

Como parte de ese proceso, informó que de las 550 unidades contempladas para ser repotencializadas, alrededor de 200 ya fueron sometidas a trabajos de mejora.

Las unidades reciben trabajos en aire acondicionado, asientos, pisos, escalones, estribos, luces, carrocería, pintura y componentes mecánicos. Además, cuentan con cámaras de videovigilancia, GPS y botón de emergencia.

Mendívil Álvarez señaló que el objetivo es continuar con el proceso por etapas, con otros grupos de unidades que serán enviados a los talleres para su rehabilitación.

Para este inicio del ciclo escolar, los transportistas aspiran a tener en circulación las 550 unidades contempladas en el programa, aunque el proceso de repotencialización continuará durante los siguientes meses.

El llamado también fue dirigido a los usuarios para que ayuden a conservar las unidades en buenas condiciones y reporten cualquier anomalía para que pueda ser atendida.

“Nosotros dependemos también del usuario, que nos ayude a tener las unidades limpias, que no estén rayadas”, señaló.

Los transportistas sostienen que la mejora del servicio dependerá de la coordinación entre autoridades, concesionarios, choferes y usuarios.