Culiacán
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Visita presidencial

Camiones llenos de gente llegan al evento de Sheinbaum en Culiacán

Cientos de asistentes arribaron este domingo a la Feria Ganadera en autobuses y otras unidades de transporte provenientes de distintos municipios
Karen Bravo |
20/09/2026 12:00
20/09/2026 12:00

CULIACÁN._ Desde dos horas y media antes del evento que encabezará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo en Culiacán, cientos de personas arribaron en camiones a las instalaciones de la Feria Ganadera.

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Decenas de autobuses, camiones suburbanos, camiones urbanos y de transporte escolar llegaron a la sede del evento por el Segundo Informe de Gobierno de la Mandataria.

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Algunos asistentes manifestaron trasladarse desde Cosalá y el municipio de Sinaloa; mientras que algunos transportes mostraron rótulos de comunidades de Mazatlán como Villa Unión, y municipios al sur del estado.

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