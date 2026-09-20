$!Camiones llenos de gente llegan al evento de Sheinbaum en Culiacán

CULIACÁN._ Desde dos horas y media antes del evento que encabezará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo en Culiacán, cientos de personas arribaron en camiones a las instalaciones de la Feria Ganadera.

Decenas de autobuses, camiones suburbanos, camiones urbanos y de transporte escolar llegaron a la sede del evento por el Segundo Informe de Gobierno de la Mandataria.