$!Camiones llenos de gente llegan al evento de Sheinbaum en Culiacán

CULIACÁN._ Desde dos horas y media antes del evento que encabezará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo en Culiacán, cientos de personas arribaron en camiones a las instalaciones de la Feria Ganadera.
Decenas de autobuses, camiones suburbanos, camiones urbanos y de transporte escolar llegaron a la sede del evento por el Segundo Informe de Gobierno de la Mandataria.
Algunos asistentes manifestaron trasladarse desde Cosalá y el municipio de Sinaloa; mientras que algunos transportes mostraron rótulos de comunidades de Mazatlán como Villa Unión, y municipios al sur del estado.