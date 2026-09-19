Campaña del ‘Predial Patrio’ deja $33 millones al Ayuntamiento de Culiacán: Alcaldesa

La campaña Predial Patrio había generado una recaudación de aproximadamente 33 millones de pesos para el Ayuntamiento de Culiacán hasta el viernes, informó la Presidenta Municipal provisional Ana Miriam Ramos Villarreal.

Señaló que entre el martes y el viernes fueron atendidas casi 3 mil 200 personas en las cajas municipales, a un día de que concluya el programa de descuentos.

“Tenemos buena afluencia, hay que decirlo, siempre agradecidos con la ciudadanía de que hagan esta participación”, expresó.

Ramos Villarreal consideró que la respuesta de los contribuyentes refleja que la ciudadanía continúa cumpliendo con sus obligaciones y que existe confianza en que los recursos recaudados se traduzcan en servicios y obras para el municipio.

Explicó que los ingresos permiten al Ayuntamiento mantener servicios públicos, realizar pavimentaciones y atender las peticiones que reciben de los ciudadanos.

“La gente está pues enfocada en seguir cumpliendo y que sigue confiando en su gobierno, en que con lo que ellos pagan o estas aportaciones de su predial, pues nosotros seguimos ofreciéndole servicios públicos de calidad, seguimos haciendo pavimentaciones y las acciones que todos los días que salimos a la calle al encuentro con ellos”, afirmó.

Este sábado 19 de septiembre fue el último día del Predial Patrio, con descuentos de hasta 100 por ciento en multas y recargos de diversos impuestos y obligaciones municipales.

Las cajas de Tesorería Municipal permanecieron abiertas de 9:00 a 14:00 horas para recibir pagos.

La Alcaldesa adelantó que el Ayuntamiento contempla realizar nuevas campañas de descuentos durante lo que resta del año, entre ellas con motivo del aniversario de Culiacán y posteriormente por el Buen Fin, aunque los detalles serán dados a conocer más adelante.