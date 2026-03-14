Campañas rumbo a 2027 deben basarse en resultados y no en propaganda: Coparmex Sinaloa

CULIACÁN._ Las campañas rumbo al proceso electoral de 2027 deberían centrarse en los resultados del trabajo de los funcionarios y no en la promoción política o propaganda, destacó la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta.

Sostuvo que la ciudadanía debe evaluar el desempeño de quienes ocupan cargos públicos antes de decidir su voto.

“La mejor campaña, yo le pido a la sociedad que se fije... la mejor campaña es el trabajo”, señaló al cuestionar que en los procesos electorales se prioricen estrategias de promoción como la entrega de artículos o actos proselitistas.

Reyes Zazueta comparó el proceso de elección con la dinámica de una empresa, donde una persona solo asciende si demuestra resultados en su desempeño.

En ese sentido, se llamó a que la sociedad sea más crítica al momento de evaluar a funcionarios, legisladores y autoridades de distintos niveles de gobierno.

“Yo creo que ahorita las campañas deberían de ser en base a resultados. Les ahorramos dinero en campañas, esfuerzo... sin que nos desgaste la sociedad, para elegir al mejor funcionario que queramos subir al nuevo ring... pero va a depender desde la sociedad”.

La líder de Coparmex también cuestionó la falta de diálogo entre el Gobierno y una parte del sector empresarial. Indicó que no todos los empresarios han sido incluidos en las conversaciones sobre el rumbo económico de Sinaloa.

“Aquí [la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo] se juntó honestamente con los gobernistas. No se juntó con los empresarios que estamos viendo por el bien común, por la comunidad”, subrayó.

Además, el organismo adelantó que impulsará la participación de nuevos perfiles ciudadanos en la política rumbo a los próximos procesos electorales.

Según explicó, se trata de personas que actualmente se preparan para participar en la vida pública y que podrían provenir tanto del sector empresarial como de otros ámbitos.

La organización consideró que una política con mayor diversidad de perfiles y experiencias podría fortalecer la toma de decisiones y la representación ciudadana.

“Sí voy a impulsar y hay gente nueva que voy a impulsar y que las estamos cocinando para impulsarlas, que es esos sí quieren salir... pero que necesitaban una estructura o un espaldarazo de varios empresarios, de alguna sociedad”, reveló Reyes Zazueta.

“Hay unos que van a ser empresarios, otros que no van a ser empresarios porque el detalle de aquí, el éxito de una buena política va a ser la diversidad. La diversidad de experiencias, de enfoques, de todo eso”.

Coparmex llamó a los funcionarios públicos a concentrarse en su trabajo y en la atención de los problemas actuales, en lugar de adelantarse a actividades políticas.

“Ahorita, invito a los funcionarios que se van a dedicar a hacer esas pachangas que le dediquen el tiempo a trabajar”, concluyó la dirigente.