$!Campesinas bloquean el Congreso de Sinaloa para exigir restitución de tres programas sociales

Montes Murillo explicó que el primer programa que solicitan restituir es el dirigido a Mujeres Rurales, que otorgaba 7 mil pesos por beneficiaria para pequeños proyectos productivos, como la compra de gallinas, huertos o actividades de traspatio.

Encabezadas por Guadalupe Montes Murillo, representante de la Brigada Popular y Campesina, señalaron que su exigencia central es que no desaparezcan los apoyos dirigidos a zonas de temporal.

Las agrupaciones, integradas principalmente por mujeres rurales, arribaron desde diversas comunidades de Sinaloa, entre ellas Juan José Ríos, Sanalona, Imala, Guamúchil y Mocorito.

Organizaciones campesinas bloquearon este lunes el acceso principal al Congreso del Estado para demandar que se reincorporen recursos destinados a tres programas sociales orientados a productores de temporal, los cuales, aseguran, han sido eliminados o reducidos en el proyecto del Presupuesto de Egresos 2026.

El segundo es el Programa de Semilla de Temporaleros de Sorgo, enfocado en apoyar la siembra en unidades de producción de baja escala. El tercero es el Programa de Seguro Catastrófico, que permite a familias de la sierra recuperar parte de lo perdido tras eventos climáticos adversos.

De acuerdo con las organizaciones, los montos asignados previamente a estos apoyos eran de 15 millones de pesos para el programa de mujeres rurales, 15 millones para el de semilla de temporal y alrededor de 50 millones de pesos para el seguro catastrófico.

La manifestación incluyó la instalación de carpas en la entrada del Poder Legislativo, donde las asistentes advirtieron que permanecerán en el lugar si no se atienden sus demandas.

Señalaron que cuentan con lo necesario para sostener un plantón por tiempo indefinido.

Durante el bloqueo, las manifestantes impidieron el tránsito de entrada y salida del recinto legislativo.

En redes sociales, se difundieron imágenes del momento en que mujeres campesinas mantienen cerrada la puerta del Congreso mientras exigen que sus peticiones sean incorporadas al análisis presupuestal.

Tras varias horas de protesta, las organizaciones fueron recibidas por el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, quien instaló una mesa de diálogo.

Con ello, las manifestantes permitieron el acceso al edificio, aunque señalaron que se mantendrán en vigilancia de los acuerdos.

Las organizaciones insistieron en que los tres programas, al ser de carácter estatal y exclusivos para zonas de temporal, representan herramientas esenciales para la subsistencia de productores de pequeña escala y mujeres que dependen de actividades agropecuarias de bajo margen.

Añadieron que la eliminación o reducción de estos apoyos afectaría directamente a comunidades con mayor vulnerabilidad económica.