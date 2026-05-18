Campesinos de Sinaloa reconocen apoyo al maíz, pero advierte que precio sigue siendo insuficiente para cubrir costos

El secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en Sinaloa, Agustín Espinoza Laguna, consideró positivo el apoyo económico anunciado para los productores de maíz, aunque advirtió que el precio actual del grano continúa siendo insuficiente para cubrir los costos de producción.

“Yo creo que es un buen esfuerzo tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno federal. Es un esfuerzo enorme dar mil 700 pesos por hectárea y para simplemente hablar del impacto que esto significa, pues a Sinaloa le toca poner alrededor de mil 400 millones de pesos, eso es un esfuerzo enorme”, expresó.

Sin embargo, aclaró que el problema de fondo continúa siendo el precio internacional del maíz y los altos costos que enfrentan los productores sinaloenses.

“Estamos hablando de 6 mil pesos por tonelada, solamente en los análisis de FIRA habla de que la inversión sería como de 55 mil pesos sin renta; si le pones la renta, que gran parte de los productores en Sinaloa pagan renta, entonces nos pasamos por encima de los 63 mil, 65 mil pesos por hectárea”, indicó.

Explicó que en un escenario ideal, con rendimientos de 10 toneladas por hectárea, apenas se lograría cubrir la inversión realizada durante el ciclo agrícola.

“Esto quiere decir que el costo de producción de una tonelada, en un ciclo perfecto, teniendo 10 toneladas por hectárea promedio, tendrías que sacarte 10 toneladas para pagar los gastos. Si te quedas por abajo, como está sucediendo en las primeras trillas que se dieron en Guasave y en la región del Évora, entonces estás hablando que no vas a cubrir los costos de producción”, señaló.

Espinoza Laguna reconoció que el comportamiento del mercado no depende directamente de las autoridades estatales o federales, sino de factores internacionales como la Bolsa de Chicago.

“Reconocemos que esto no es atribuible al gobierno tanto federal como estatal, porque estamos dentro de un mercado internacional y en el caso del maíz lo que lo rige es el precio de la Bolsa de Chicago”, comentó.

Añadió que en los últimos días se ha registrado un repunte en el precio del grano, situación que ha permitido que algunos productores liquiden por encima de los 6 mil pesos por tonelada.

No obstante, alertó que muchos agricultores están optando por esperar un incremento mayor, lo cual podría representar un riesgo.

“Muchos, porque está repuntando el precio de la bolsa, no quieren liquidar su maíz. Están queriendo esperarse a ver si alcanza un precio superior”, dijo.

Recordó que hace dos años varios productores decidieron esperar mejores precios internacionales y terminaron perdiendo cuando el mercado cayó inesperadamente.

“El mercado de los granos no tiene palabra de honor; en el momento menos esperado se cae y entonces quienes esperaron para liquidar, pues perdieron”, advirtió.

Por ello, recomendó a los productores aprovechar las condiciones actuales del mercado y vender sus cosechas en este momento.

“Hoy nosotros queremos recomendarle a los productores que liquiden en este momento, que contraten ahorita en este momento que está el precio por encima de los 6 mil pesos, porque por estar esperando pudiera darse la situación de que no pudieran alcanzar un mejor precio”, expresó.

Señaló que conforme avanzan las trillas en la zona centro del Estado los rendimientos han comenzado a mejorar respecto a las primeras cosechas.

“Afortunadamente en la zona centro ya se empezó a generalizar las trillas y los promedios ya empiezan a mejorar, ya no son como las primeras. Entendemos que las primeras cosechas que se levantaron son de maíces tempraneros que se sembraron muy temprano y eso bajó su rendimiento”, asentó.