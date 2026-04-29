Campesinos exigen pagos inmediatos tras fijarse precio de $6 mil al maíz en Sinaloa

Luego del anuncio oficial del precio de 6 mil pesos por tonelada de maíz, la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en Sinaloa advirtió que el siguiente paso debe ser agilizar la entrega de apoyos para evitar mayores afectaciones financieras a miles de productores sinaloenses.

El secretario general de la organización, Agustín Espinoza Laguna, reconoció que la definición del precio representa un avance para el sector agrícola, al tratarse de un acuerdo respaldado por los gobiernos federal y estatal.

Sin embargo, sostuvo que ahora la prioridad es que los recursos lleguen sin demora.

“Lo inmediato es asegurar que los recursos se entreguen a tiempo para que los productores puedan saldar créditos de avío, evitar intereses moratorios y recuperar viabilidad financiera”, manifestó.

De acuerdo con el dirigente campesino, el esquema anunciado contempla un apoyo total de mil 700 pesos por tonelada, integrado por mil 300 pesos del Gobierno Federal y 400 pesos del Gobierno del Estado, lo que permitirá alcanzar el precio objetivo para la cosecha del ciclo otoño-invierno 2025-2026.

Espinoza Laguna señaló que el acuerdo cobra relevancia en medio de un escenario internacional adverso, donde los precios de referencia en la Bolsa de Chicago rondan los 4 mil pesos por tonelada.

“En ese escenario, lograr que el productor sinaloense reciba 6 mil pesos representa una mejora significativa en sus ingresos”, expresó.

Añadió que esta medida forma parte de un proceso de comercialización anticipada iniciado desde marzo, cuando 25 grandes compradores de las industrias harinera, pecuaria y del sector bodeguero se comprometieron a adquirir 2 millones 856 mil toneladas de maíz, equivalente a más del 70 por ciento de la cosecha estatal de 2026.

Afirmó que este mecanismo permite dar salida anticipada a la producción y mayor certidumbre al cierre del ciclo agrícola.

“En conjunto, estas acciones permiten que la cosecha tenga una salida anticipada y garantizada, que el productor alcance un ingreso objetivo de 6 mil pesos por tonelada, es decir, 2 mil pesos por encima del precio internacional, y que el ciclo agrícola cierre con mayor estabilidad”, expuso.

No obstante, insistió en que aún persiste la urgencia de atender a más de 25 mil productores de maíz en Sinaloa, quienes cultivan entre 300 mil y 350 mil hectáreas.

“No es momento de prolongar la incertidumbre, sino de cerrar filas, acelerar la comercialización, garantizar la aplicación de los apoyos y dar certeza a quienes sostienen la producción agrícola del estado”, puntualizó.