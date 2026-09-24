$!Campesinos Unidos exige reunión con secretaria de Agricultura para destrabar audiencia con Sheinbaum

Integrantes de Campesinos Unidos se manifestaron este jueves en Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir una reunión con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de definir la agenda de trabajo que plantearán en una próxima audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Baltazar Valdez Armentia, líder de Campesinos Unidos y delegado en Sinaloa del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, señaló que la reunión con la secretaria fue solicitada a partir de un compromiso establecido con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Explicó que desde el miércoles intentaron concretar el encuentro, pero, según dijo, la funcionaria no aceptó recibirlos.
“Venimos a buscar a la secretaria de Agricultura. Ayer le solicitamos la entrevista que nos pidió la Presidenta de la República que tuviéramos con ella previa a la audiencia”, señaló.
“Es una condición para que la Presidenta nos reciba en audiencia. Porque es un compromiso de parte de la Presidenta”, agregó.
Valdez Armentia indicó que buscarían también reunirse con la Gobernadora de Sinaloa y con el secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello Esquivel para concretar el encuentro.
El dirigente campesino aclaró que Campesinos Unidos sí fue invitado a la reunión general con productores realizada el miércoles, pero que no pudo asistir debido a un foro que la organización tenía previamente programado en Los Mochis.
“Nosotros teníamos un foro ya programado desde mucho tiempo atrás en Los Mochis. Les avisé con suficiente tiempo, les dije que no podríamos estar en esta reunión”, explicó.
Piden cambios a la política agrícola
Valdez Armentia sostuvo que las propuestas que llevará el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano plantean modificar el actual esquema de apoyos al sector agrícola, que calificó como insuficiente.
Entre las principales demandas mencionó la creación de una banca de desarrollo nacional, el establecimiento de precios de garantía y la regulación de las importaciones de granos básicos.
Además, dijo que la organización plantea excluir los granos básicos del Tratado de Libre Comercio.
El dirigente cuestionó algunas de las propuestas planteadas durante la reunión del miércoles con productores y la secretaria de Agricultura, al considerar que una banca de desarrollo estatal no resolvería un problema que, sostuvo, tiene alcance nacional.
“Necesitamos una banca de desarrollo nacional porque el problema es nacional”, afirmó.
También criticó que algunos apoyos extraordinarios no tengan suficiencia presupuestal, lo que, aseguró, provoca retrasos en los pagos.
“Ese es el gran problema que ha habido en los últimos ocho años, se acuerdan apoyos, pero que no tienen sustento en el presupuesto de egresos”, sostuvo.
Como ejemplo, señaló adeudos relacionados con apoyos a coberturas y comercialización correspondientes a ciclos agrícolas anteriores.
De acuerdo con Valdez Armentia, los retrasos en los pagos han provocado que algunos productores caigan en cartera vencida y continúen acumulando intereses moratorios.
“No hay suficiente flujo en el Gobierno y como no están ni siquiera en el presupuesto de egresos, pues obviamente no son prioridad”, afirmó.
Advierten riesgo para próximo ciclo agrícola
El dirigente campesino advirtió que las dificultades económicas podrían impedir que algunos productores participen en el próximo ciclo agrícola, que iniciará en poco más de un mes.
Explicó que algunos productores que han caído en cartera vencida podrían enfrentar dificultades para acceder a nuevos créditos.
También cuestionó que los créditos anunciados por FIRA se canalicen mediante parafinancieras, pues, según señaló, los productores terminan recibiendo insumos en lugar de recursos líquidos.
“Hay compañeros que han caído en cartera vencida que no van a poder tener acceso al crédito que ha anunciado FIRA a través de las parafinancieras”, dijo.
Valdez Armentia estimó que, de acuerdo con estadísticas oficiales que dijo haber revisado, hasta la semana pasada alrededor de 5 mil productores no habían recibido apoyos federales de 800 y 500 pesos, mientras que aproximadamente la mitad de los productores tampoco había recibido el apoyo estatal de 400 pesos.
Consideró que esta situación puede llevar a algunos agricultores a desistir de volver a sembrar, no necesariamente por falta de capacidad productiva, sino por las dificultades para acceder al financiamiento.
“Si esto no cambia, si no cambian las políticas de precios, si no cambian, digamos, la comercialización, el esquema de comercialización, mucha gente no va a poder, aunque quiera sembrar”, advirtió.
El líder de Campesinos Unidos señaló que la organización ha mantenido mesas de diálogo con las autoridades agrícolas desde noviembre del año pasado, pero aseguró que hasta ahora no han logrado acuerdos que permitan resolver el problema de rentabilidad del campo.
Advirtió que, de no obtener respuesta, los productores mantienen abierta la posibilidad de realizar nuevas acciones de protesta.
“Nunca hemos renunciado a eso. Hemos permitido avanzar en el diálogo”, sostuvo.
Los campesinos permanecerán atentos a la posibilidad de ser recibidos por la secretaria de Agricultura para establecer la agenda que pretenden presentar posteriormente ante la Presidenta de México.