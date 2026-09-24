$!Campesinos Unidos exige reunión con secretaria de Agricultura para destrabar audiencia con Sheinbaum

Integrantes de Campesinos Unidos se manifestaron este jueves en Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir una reunión con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de definir la agenda de trabajo que plantearán en una próxima audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Baltazar Valdez Armentia, líder de Campesinos Unidos y delegado en Sinaloa del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, señaló que la reunión con la secretaria fue solicitada a partir de un compromiso establecido con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que desde el miércoles intentaron concretar el encuentro, pero, según dijo, la funcionaria no aceptó recibirlos.

“Venimos a buscar a la secretaria de Agricultura. Ayer le solicitamos la entrevista que nos pidió la Presidenta de la República que tuviéramos con ella previa a la audiencia”, señaló.

“Es una condición para que la Presidenta nos reciba en audiencia. Porque es un compromiso de parte de la Presidenta”, agregó.

Valdez Armentia indicó que buscarían también reunirse con la Gobernadora de Sinaloa y con el secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello Esquivel para concretar el encuentro.

El dirigente campesino aclaró que Campesinos Unidos sí fue invitado a la reunión general con productores realizada el miércoles, pero que no pudo asistir debido a un foro que la organización tenía previamente programado en Los Mochis.

“Nosotros teníamos un foro ya programado desde mucho tiempo atrás en Los Mochis. Les avisé con suficiente tiempo, les dije que no podríamos estar en esta reunión”, explicó.