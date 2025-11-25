$!Campesinos Unidos por Sinaloa denuncia falta de acuerdos en negociaciones y llama a mantener movilizaciones

En medio de las negociaciones que productores de distintas regiones del país sostienen con autoridades federales en la Ciudad de México, la organización Campesinos Unidos por Sinaloa difundió un nuevo posicionamiento en el que acusa al gobierno de no presentar propuestas concretas y de intentar imponer condiciones para avanzar en el diálogo.
De acuerdo con el comunicado publicado en su página oficial de Facebook, la reunión más reciente inició con una exigencia del gobierno federal: retirar todas las manifestaciones en el país como requisito para comenzar cualquier conversación. Los representantes del Frente Nacional rechazaron esa condición y respondieron presentando alternativas para atender la crisis que, aseguran, atraviesa el campo mexicano.
Según la organización, aunque fueron escuchados, no hubo compromisos por parte de las autoridades.
Incluso solicitaron como muestra mínima de voluntad que se iniciaran los pagos atrasados correspondientes al ciclo agrícola 2023, recursos que productores siguen esperando desde hace más de un año. Tampoco obtuvieron una respuesta favorable, acusaron.
“Seguiremos abiertos al diálogo, pero esperamos que el gobierno tome este tema con la seriedad que merece”, indicó Campesinos Unidos, reiterando que un verdadero proceso de negociación requiere propuestas claras y disposición a resolver.
Llamado a no levantar las manifestaciones
Horas antes de este posicionamiento, la misma organización había informado que las negociaciones en la capital del país continuaban y que se trabajaba en la elaboración de una minuta, aunque aún sin carácter definitivo.
Debido a ello, llamaron a los productores en Sinaloa y otros estados a mantenerse firmes en sus puntos de manifestación, al considerar que la presencia en las carreteras es clave para sostener la presión social.
“La fuerza de este movimiento está en la unidad y en la presencia de cada uno de ustedes en los puntos donde hoy defendemos nuestra causa”, señaló Campesinos Unidos, acompañado de su lema: “Por un México digno para quienes lo alimentan”.
Un conflicto sin resolución inmediata
Con los bloqueos activos en distintas regiones y sin acuerdos concretos tras las reuniones en la capital, el panorama para los próximos días es de manifestaciones.
Las organizaciones campesinas insisten en que no abandonarán las protestas hasta obtener garantías claras para los productores y compromisos verificables por parte del gobierno federal.