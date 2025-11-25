$!Campesinos Unidos por Sinaloa denuncia falta de acuerdos en negociaciones y llama a mantener movilizaciones

En medio de las negociaciones que productores de distintas regiones del país sostienen con autoridades federales en la Ciudad de México, la organización Campesinos Unidos por Sinaloa difundió un nuevo posicionamiento en el que acusa al gobierno de no presentar propuestas concretas y de intentar imponer condiciones para avanzar en el diálogo.

De acuerdo con el comunicado publicado en su página oficial de Facebook, la reunión más reciente inició con una exigencia del gobierno federal: retirar todas las manifestaciones en el país como requisito para comenzar cualquier conversación. Los representantes del Frente Nacional rechazaron esa condición y respondieron presentando alternativas para atender la crisis que, aseguran, atraviesa el campo mexicano.

Según la organización, aunque fueron escuchados, no hubo compromisos por parte de las autoridades.

Incluso solicitaron como muestra mínima de voluntad que se iniciaran los pagos atrasados correspondientes al ciclo agrícola 2023, recursos que productores siguen esperando desde hace más de un año. Tampoco obtuvieron una respuesta favorable, acusaron.

“Seguiremos abiertos al diálogo, pero esperamos que el gobierno tome este tema con la seriedad que merece”, indicó Campesinos Unidos, reiterando que un verdadero proceso de negociación requiere propuestas claras y disposición a resolver.