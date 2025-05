Campo sinaloense ha cambiado su dinámica de trabajo para evitar más afectaciones por violencia

En medio de la crisis de seguridad, el campo en Sinaloa ha cambiado su dinámica de trabajo para evitar más afectaciones por violencia, dio a conocer el ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría.

El productor agrícola señaló que las medidas han ido desde reducción de horarios laborales, cambio de vehículos para dirigirse a estos lugares y reducción en los tiempos de las salidas de trailers que transportan productos.

Esta última, indicó, genera una elevación en el costo por realizar esta actividad.

“Nosotros como agricultores hemos básicamente modificado toda nuestra estructura operativa. Entramos a trabajar más tarde, salimos de trabajar más temprano, mandamos los trailers más temprano, o sea, los trailers que ya no salieron en la noche se quedan resguardados y se van hasta el día siguiente en la mañana.

“Todo eso trae consecuencias económicas fuertes. O sea, tener un tráiler parado ahí cuesta, entonces imagínense esto todos los días, con la cantidad de cargas que se manejan”, aseguró.

“Incluso ha habido agrícolas que han estado pasando personal de uno al otro, o sea para no transportarlos. ‘Tú qué estás más a cerquita de mi campo fulano, ayúdame tú y yo a los trabajadores que tengo los mando al tuyo’”, apuntó.

Señaló que la violencia se ha generalizado en aquellas zonas alejadas de la ciudad en que se ubican los campos agrícolas y está afectando a trabajadores.

“La verdad, no me gustaría hablar directamente de zonas específicas. Ellos tienen los datos. Ellos saben dónde está sucediendo esto, pero ya se está generalizando. Donde antes era ‘bueno, pasaba aquí’, luego dejaba de suceder en este campo y se iban hacia otra zona, ahorita ya se está haciendo muy generalizado. Ya se le está afectando a todos. Ya es el pan de cada día que alguien dice ‘oye, me acaban de robar mi camioneta’, ‘a mí también’. Se suelta la cadenita”, dijo.

El ex presidente de la AARC se sumó a la petición que la nueva administración de la AARC lanzó a autoridades de Gobierno federal, estatal y municipal de una solución a la violencia que ha afectado directamente a trabajadores del campo.

“Nunca hemos estado callados pero creo que ya necesitamos que se defina cuál va a ser la solución. Ponerle tiempo a esto y darle un seguimiento adecuado a la problemática tan grave que vivimos”, aseveró.