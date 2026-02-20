Campo sinaloense tiene voluntad de avanzar, pero también exige apoyo real: AARC en informe

El sector agrícola sinaloense tiene la voluntad de avanzar pese a enfrentar un periodo complejo, pero también exige que sea tratado como el pilar que es para Sinaloa y México, destacó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán A.C., Roberto Bazúa Campaña, en su primer informe de labores.

Señaló que el sector agrícola enfrenta uno de los periodos más complejos por la sequía, altos costos de producción y baja rentabilidad.

Reconoció que también enfrentan retos como falta de financiamiento oportuno, incertidumbre en apoyos y ausencia de compradores.

“Los productores necesitamos que los apoyos lleguen a tiempo, que las reglas sean claras, que se garanticen certidumbre para sembrar, para producir y para sostener la economía rural”.

“Aquí hay voluntad para seguir adelante, pero también hay una exigencia legítima: que el campo sea tratado como lo que es un pilar estratégico para Sinaloa y para México”, resaltó.

En ese sentido, reiteró el compromiso del organismo de defender al productor, gestionar mejores condiciones de mercado y fortalecer la unidad del sector.

“No estamos ajenos a las dificultades. Las vivimos con ustedes, las sentimos con ustedes y las experimentamos con ustedes”.

“Sinaloa es un Estado bendecido por su tierra, por su capacidad productiva y su vocación agrícola, pero sobre todo por su gente, por mujeres y hombres que saben lo que significa trabajar desde antes del amanecer, enfrentar riesgos, levantarse después de cada y volver a enfrentarlo”, expuso.

Expuso que el ciclo agrícola otoño-invierno 2024-2025 estuvo marcado por la escasez de agua, la reducción de superficies de siembra y la volatilidad de precios, lo que afectó directamente la planeación y ganancias del sector.

Informó que la producción estatal de maíz blanco alcanzó alrededor de 2 millones de toneladas, apenas una tercera parte de un año normal en Sinaloa.

A este panorama se sumaron factores como importaciones, precios internacionales desfavorables y condiciones de mercado adversas.

Ante este escenario, la asociación defendió un precio objetivo de 6 mil 965 pesos por tonelada de maíz; sin embargo, el precio de garantía fue reducido a 6 mil pesos, impactando las expectativas de comercialización.

Pese a las dificultades, el organismo reportó la comercialización total de 82 mil 805 toneladas de maíz, lo que generó una derrama económica de 476 millones de pesos para productores. Además, se acopiaron 3 mil 272 toneladas de maíz amarillo, con ingresos adicionales por 19.3 millones de pesos.

También se destacó la gestión de apoyos extraordinarios de 500 pesos por tonelada no comercializada, con recursos superiores a 10 millones de pesos depositados directamente a productores.

En materia financiera, se informó que se apoyó a 264 agricultores con financiamiento por 92.2 millones de pesos para cultivos como maíz, frijol y garbanzo, con una cartera vencida del 0 por ciento.

El informe incluyó acciones para facilitar trámites administrativos mediante una oficina móvil de atención a productores, programas de capacitación, modernización del sector y estrategias de comercialización.

Asimismo, se reportó la participación en el programa de estimulación de lluvias en coordinación con el Gobierno del Estado, con una inversión pública de 10.9 millones de pesos para mitigar los efectos de la sequía.

En el ámbito social, la asociación destacó programas dirigidos a jornaleros agrícolas, con atención en salud, educación y capacitación laboral, además de actividades deportivas y apoyo a familias del sector.

El dirigente afirmó que la organización mantendrá la colaboración con autoridades, aunque señaló la necesidad de apoyos oportunos, reglas claras y condiciones justas para garantizar la viabilidad del campo, al considerarlo estratégico para la economía y el desarrollo del país.

“Desde aquí reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando con Gobierno del Estado y el Gobierno federal, porque cuando el campo le va bien, le va bien a Sinaloa”, destacó.