Canaco Culiacán pide reforzar vigilancia tras ataque en restaurante de Tres Ríos

Tras el ataque armado registrado la noche del jueves en un restaurante del sector Tres Ríos, la Canaco Servytur Culiacán solicitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzar los operativos de vigilancia y prevención en la ciudad.

La presidenta de Canaco Culiacán, Guadalupe Zavala Yamaguchi, señaló que este tipo de hechos generan temor e incertidumbre entre comerciantes, empresarios, trabajadores y ciudadanos.

A través de un oficio dirigido a las autoridades de seguridad, el organismo pidió incrementar los recorridos de vigilancia y la presencia coordinada de las corporaciones en sectores comerciales y restauranteros.

“Reconocemos los esfuerzos y la presencia de las corporaciones de seguridad; sin embargo, hechos de esta naturaleza nos obligan a solicitar respetuosamente una revisión y reforzamiento de las estrategias preventivas”, señaló.

También solicitó reforzar los puntos de revisión en accesos y salidas de Culiacán, así como en zonas de alta concentración de personas.

Canaco planteó además fortalecer los mecanismos de inteligencia y detección para identificar oportunamente vehículos, personas armadas y situaciones de riesgo.

El organismo pidió revisar los protocolos actuales para determinar qué medidas adicionales pueden implementarse para evitar el desplazamiento de grupos armados dentro de la ciudad.

“No buscamos señalar ni responsabilizar anticipadamente a ninguna institución. Nuestro propósito es hacer un llamado urgente a fortalecer la prevención”, señaló.

Canaco advirtió que el sector empresarial requiere condiciones de seguridad para mantener empleos, recuperar horarios y recibir clientes.

“No podemos acostumbrarnos a que hechos de esta naturaleza formen parte de la vida cotidiana de Culiacán”, expuso el organismo.

La cámara reiteró su disposición para trabajar con las autoridades y mantener una comunicación permanente para establecer mecanismos preventivos ante situaciones de riesgo.