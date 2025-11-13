Canaco pide agilizar licitación de botones de pánico para comercios de Culiacán

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Culiacán, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, pidió al Gobierno del Estado acelerar la licitación para la adquisición de los primeros 100 botones de pánico prometidos para comercios de zonas con alta incidencia delictiva.

La solicitud fue presentada hace más de tres meses y contempla 500 dispositivos que estarían conectados al sistema de monitoreo del centro de control oficial de seguridad y emergencias del estado, pero el proceso administrativo sigue detenido.

“Los botones de pánico, pues insistir. Ya lo vi con el Secretario de Seguridad del Estado y dijo que estaban esperando la licitación. Esperamos que sean más rápidas y que, cuando menos de las 500 que les pedimos, sean 100 para iniciar”, señaló.

El programa, planteado desde junio, busca reforzar la seguridad de negocios ubicados en sectores como el Centro, Barrancos y La Conquista, donde persisten los robos, especialmente en giros que operan 24 horas.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado, el robo a comercio en Sinaloa creció más de 10 por ciento en 2024 respecto a 2023.

Ese año cerró con 2 mil 051 casos, frente a los 1 mil 855 registrados el año anterior.

El repunte coincidió con la crisis de seguridad derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, que estalló en septiembre de 2024. A partir de ese mes, los reportes de robo a comercio superaron los 200 casos mensuales.

Durante 2025, la incidencia se mantuvo inicialmente por encima de los 200 robos al mes, pero comenzó a descender a partir de julio: 172 casos, seguido de 185 en agosto, 120 en septiembre y 123 en octubre.

En total, hasta lo que va del año, la Fiscalía reporta 2 mil 009 robos a comercio.