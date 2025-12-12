CANACO, SERVYTUR, Culiacán Convocatoria a la XCIV Asamblea General Ordinaria de Afiliados

Por acuerdo del Consejo Directivo celebrado en su sesión ordinaria del día 9 de Diciembre de 2025 y de conformidad con los artículos 23, 24, 25, 27, 28, 118, 120, 121, 122 y 123 y demás relativos de los estatutos vigentes de Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán, SE CONVOCA a la XCIV Nonagésima cuarta Asamblea General Ordinaria Anual de Afiliados la cual se celebrará en PRIMERA CONVOCATORIA el día martes 24 de febrero de 2026, a las 15:00 horas, en el MASIN Museo de Arte de Sinaloa ubicado en calle General Rafael Buelna Tenorio S/N colonia Centro, 80000. Se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 de los estatutos vigentes, el periodo de registro de planillas, será a partir de las 8:00 horas del día 05 de enero a las 17:00 horas del día 9 de enero de 2026.

Los miembros del Consejo Consultivo que sancionarán el proceso electoral están integrados por los ex presidentes de este organismo camaral, Diego Castro Blanco, Agustín Oliver Jones, Fernando Inukai Sashida, Lauro Meléndrez Parra y Jesús Antonio López Navarrete.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 123, de los estatutos vigentes, los requisitos que deberán reunir las planillas y sus integrantes para poder participar, son:

I. Ser afiliado a la Cámara o representante de persona moral, además de tener una antigüedad no menor a un año en tal carácter, encontrarse al corriente en sus obligaciones y conservar tal carácter, condición que deberá tener el designado previo a la celebración de la Asamblea electoral.

II. Presentar una carta de aceptación de participación en la planilla que corresponde, la cual deberá encontrarse debidamente firmada.

III. Presentar copia legible de una identificación oficial.

IV. Presentar Curriculum vitae con fotografía.

V. Las demás que establezcan estos Estatutos y reglamentos.

La asamblea se llevará a cabo, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Designación de escrutadores y verificadores del Quórum Legal de la Asamblea.

II. Declaración de la presidenta de estar debidamente constituida la Asamblea.

III. Informe de Tesorería, Análisis, Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2025.

A) Aprobación de presupuesto de ingresos y egresos para el periodo 2026-2027.

IV. Presentación y aprobación, en su caso, del dictamen 2025 que presenta el Auditor Externo de esta Cámara y nombramiento y ratificación del Auditor Externo para el ejercicio 2026-2027.

V. Informe de Presidencia sobre el ejercicio 2025-2026.

VI. Nombramiento o ratificación, en su caso, de los integrantes de los Paneles de Arbitraje Permanente y de Honor y Justicia.

VII. Presentación del informe de los responsables de las mesas registradas para renovar la Mesa directiva, así como de los responsables de las secciones especializadas y Auditor Externo.

VIII. Informe que presenta la Comisión Electoral.

IX. Mensaje breve del Secretario saliente para presentar el informe económico de la sección al nuevo Secretario.

X. Informe de las Comisiones de la Cámara (Comisión de Comercio, Secciones especializadas).

XI. Creación de los Comités necesarios para el buen funcionamiento de Cámara.

XII. Designación de Delegado Especial para que acuda ante Fedatario Público de su elección para protocolizar el acta de la presente asamblea.

XIII. Mensaje titular de la Presidencia del Consejo Directivo 2026-2027.

XIV. Presentación y Aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo para el ejercicio 2026-2027.

a) Ratificación de la Delegación de Navolato.

XV. Asuntos Generales.

XVI. Clausura.

NOTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de los Estatutos de CANACO SERVYTUR CULIACÁN, se informa que, en caso de no reunir el quórum legal necesario, se celebrará la asamblea CON SEGUNDA CONVOCATORIA, media hora después de la convocada, en el mismo lugar y se llevará a cabo con los Afiliados o sus Representantes que se encuentren presentes.

Culiacán, Sinaloa a 12 de diciembre de 2025.

CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CULIACÁN

“POR EL CONSEJO DIRECTIVO”

C. MARÍA GUADALUPE

PRESIDENTA

C. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ GASTELUM

SECRETARIO

